Naughty Dog | l' ex dipendente che accusò di aver ricevuto molestie quando lavorava per il

Insomniac Games : assunto un ex designer di Naughty Dog per lavorare a Spider-Man : In casa Insomniac Games le assunzioni non si sono certo fermate: come riporta VG247 la celebre SH continua ad assumere per assicurarsi la perfetta riuscita del tanto atteso Spider-Man per PlayStation 4.In un Tweet un ex dipendente Naughty Dog ha infatti annunciato di essersi unito a Insomniac in un modo piuttosto simpatico, ovvero mostrando i calzini di Spidey che ha deciso di indossare per il suo primo giorno di lavoro.Lo sviluppatore presso ...

Sony assume per un nuovo misterioso progetto : coinvolto anche Naughty Dog? : Sony lancerà in questo 2018 numerose esclusive di peso per PlayStation 4, e nonostante God of War sia solo a una settimana di distanza (avete già letto la nostra recensione?), Detroit sia in arrivo a maggio e The Last of Us: Part 2 sia stato annunciato, sembra che l'azienda non voglia prendersi alcuna pausa dallo sviluppo di videogiochi first party.Una nuova offerta di lavoro pubblicata da Sony rivela infatti che la compagnia è alla ricerca di ...

Neil Druckmann - creative director di The Last of Us - è stato promosso vice presidente di Naughty Dog : Neil Druckmann è stato promosso vice presidente di Naughty Dog, la notizia arriva da IGN.Druckmann era il creative director di The Last Of Us part 2 e continuerà ad esserlo, ma ora assume anche un nuovo ruolo all'interno dello studio, un ruolo decisamente di rilievo.La promozione, riporta il direttore dello studio sul blog di Naughty Dog, arriverebbe in riconoscimento del suo ruolo ampliato, contribuendo a decisioni critiche a livello dello ...

Neil Druckmann è vice-presidente Naughty Dog - The Last of Us Part 2 aggiorna lo staff : Tra l'uscita dell'ottimo Uncharted L'Eredità Perduta e lo sviluppo dell'attesissimo The Last of Us Part 2, Naughty Dog ha in serbo tanti cambiamenti e novità per il suo staff, in Particolare qualche importante "cambio di poltrona" all'interno della compagnia che lascia presupporre novità per il futuro. In sostanza, il presidente di Naughty Dog Evan Wells ha annunciato sul blog della compagnia che adesso Neil Druckmann - il designer dietro ...