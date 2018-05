Napoli | la casa d’oro e Swarovski in stile Gomorra del boss del narcotraffico Pasquale

Napoli fermato in casa (2-2) - scudetto alla Juve è cosa fatta : Prosegue il momento no dei partenopei che al San Paolo non vanno oltre il pari con il Toro e ‘consegnano’ così lo scudetto ai bianconeri: sono 6 infatti i punti di vantaggio quando mancano 2 turni alla fine. Juve avanti anche nella differenza reti, decisiva in caso di arrivo a pari punti (le due squadre sono in equilibrio negli scontri diretti): +61 contro +45, ben 16 lunghezze di differenza

Scudetto - il Napoli molla la presa : col Torino in casa finisce 2-2 : Il Napoli non va oltre il pari al San Paolo col Torino: 2-2 con i gol di Mertens, Baselli, Hamsik e De Silvestri. Azzurri scarichi e distratti. RILEGGI LA DIRETTA LE...

Napoli - 37enne uccide la madre e si barrica in casa : preso dopo 10 ore dai carabinieri : Napoli, 37enne uccide la madre e si barrica in casa: preso dopo 10 ore dai carabinieri Napoli, 37enne uccide la madre e si barrica in casa: preso dopo 10 ore dai carabinieri Continua a leggere

Napoli - uccide la madre e si barrica in casa per 10 ore. Arrestato grazie a un blitz del Ros : L'uomo è un 37enne con problemi psichici che ha sparato alla madre sul balcone con un fucile da caccia per poi barricarsi nell'abitazione. Vano ogni tentativo di trattativa

Uccide la madre e si barrica in casa a Qualiano - in provincia di Napoli. I carabinieri ai cronisti : "Non trasmette immagini in diretta" : Uccide la madre e si barrica in casa: è successo a Qualiano, in provincia di Napoli. L'uomo, Pasquale De Falco, un 37enne con problemi psichici, ha ammazzato la donna e poi si è barricato nell'appartamento al primo piano dello stabile di via Campana. Sul posto si sono recati i carabinieri. Secondo quanto si apprende, l'uomo sarebbe armato di un fucile da caccia regolarmente detenuto dal padre, che non era in casa al momento della ...

Napoli - 37enne uccide la madre e si barrica in casa - : L'uomo, un disabile psichico, sarebbe armato con un fucile da caccia regolarmente detenuto dal padre, non presente nell'appartamento al momento dell'omicidio. I carabinieri stanno trattando per ...

Napoli - 37enne uccide la madre e si barrica in casa : Napoli, 37enne uccide la madre e si barrica in casa L'uomo, un disabile psichico, sarebbe armato con un fucile da caccia regolarmente detenuto dal padre, non presente nell’appartamento al momento dell'omicidio. I carabinieri stanno trattando per convincerlo alla resa ma non escludono un blitz Parole chiave: ...

QUALIANO : 37ENNE SI BARRICA IN CASA DOPO AVER UCCISO LA MADRE/ Napoli - ha sparato in aria dalla casa : QUALIANO, 37ENNE uccide la MADRE e si BARRICA in casa, orrore a Napoli: il ragazzo aveva problemi psichici e cinque anni fa aveva tentato di uccidersi, ora il gesto disperato(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 13:45:00 GMT)

Napoli - 37enne uccide la madre a fucilate e si barrica in casa : Un 37enne con problemi psichici ha ucciso la madre a colpi di fucile e poi si è barricato in casa a Qualiano , in provincia di Napoli . I carabinieri stanno trattando con l'uomo per cercare di farlo ...

Napoli - 37enne uccide la madre a fucilate e si barrica in casa : Napoli, 37enne uccide la madre a fucilate e si barrica in casa Napoli, 37enne uccide la madre a fucilate e si barrica in casa Continua a leggere

Qualiano - 37enne uccide la madre e si barrica in casa/ Orrore a Napoli : il ragazzo aveva problemi psichici : Qualiano, 37enne uccide la madre e si barrica in casa, Orrore a Napoli: il ragazzo aveva problemi psichici e cinque anni fa aveva tentato di uccidersi, ora il gesto disperato(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 12:21:00 GMT)

Napoli - 37enne uccide la madre e si barrica in casa : è armato di fucile : L’uomo che ha ucciso la madre a Qualiano (Napoli) si chiama Pasquale De Falco, di 37 anni. Sarebbe psichicamente instabile. Secondo quanto si apprende dai Carabinieri, è armato di un fucile da caccia regolarmente detenuto dal padre. Non è chiaro se nella abitazione al primo piano dove si è barricato ci sia anche il genitore. Di sicuro, i militari hanno intravisto il corpo della donna a terra. L'articolo Napoli, 37enne uccide la madre e si ...

Napoli - uccide madre - si barrica incasa : 12.06 Un uomo di 37 anni si è barricato in casa, dopo aver ucciso la madre, a Qualiano (Napoli). L'uomo, che ha problemi psichici, si è chiuso nell'appartamento al primo piano di uno stabile in via Campana. Sul posto sono arrivati i Carabinieri. Al momento non si hanno altre notizie.

Ferzan Ozpetek presenta Napoli Velata in DVD : "Amo la sala - ma anche la visione casalinga ha i suoi rituali" : Per Ozpetek andare a Napoli è stato scoprire le vere radici della cultura italiana : " Dal cibo di Napoli si impara molto: il cibo, come in ogni parte del mondo, è sempre legato alle persone, non è ...