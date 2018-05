Napoli | De Magistris | De Laurentiis mi ha diffamato

Napoli - ancora De Magistris : “Fanno di tutto per non farci vincere” : Napoli, ancora DE Magistris- Tuona ancora il sindaco di Napoli, Lugi De Magistris. Intervenuto su “Televomero”, il primo cittadino partenopeo ha puntato ancora l’indice verso gli arbitri e verso la Juve. “FANNO DI tutto PER NON FAR VINCERE IL Napoli” “Con sincerità, la squadra ed i tifosi hanno meritato lo Scudetto. C’è per me lo Scudetto […] L'articolo Napoli, ancora De Magistris: “Fanno di ...

Napoli-Juventus - continua la furia di De Magistris : “hanno deciso di farci perdere lo scudetto” : In casa Napoli è sempre più alta la delusione dopo le decisioni arbitrali in occasione della gara Inter-Juventus che hanno compromesso la corsa scudetto della squadra di Maurizio Sarri. continua la furia da parte del sindaco Luigi de Magistris, ecco il messaggio sui social: “La squadra, i tifosi e la città si meritano lo Scudetto. A livello etico e sportivo lo meritano. L’aritmetica non ci ha ancora condannati, ma non lo stiamo perdendo ...

Napoli - il sindaco De Magistris attacca la Juve : "Si sentono forti rubando" : Il primo cittadino di Napoli non usa mezze misure su Facebook: "Noi abbiamo un cuore grande, loro invece si sentono forti e potenti rubando, con furti di Stato o di Calcio"

Napoli - l'attacco di De Magistris : ANSA, - Napoli, 30 APR - "Sono orgogliosamente napoletano sempre, nella gioia e nel dolore, con i nostri difetti ed i nostri pregi. La nostra Città e il popolo napoletano sono stanchi delle ...

Napoli - post choc del sindaco De Magistris : "Furti di Stato e di calcio - ci riprenderemo ciò che è nostro". Ma Selvaggia Lucarelli reagisce così : Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, difende furiosamente la città e la squadra. In un post su Facebook, il primo cittadino partenopeo ha commentato questa mattina ciò che è...

Napoli - esplode la rabbia di De Magistris : “Juve? Furti di Stato o di Calcio” : Napoli, esplode LA rabbia DI DE Magistris- Il sindaco di Napoli non le manda a dire tramite il proprio account facebook sfoga tutta la sua rabbia nei confronti della Juventus. “SI SENTONO FORTI RUBANDO” Sono orgogliosamente napoletano sempre, nella gioia e nel dolore, con i nostri difetti ed i nostri pregi. La nostra Città e il […] L'articolo Napoli, esplode la rabbia di De Magistris: “Juve? Furti di Stato o di ...

De Magistris : "Napoli stanca di ingiustizie" : 'Sono orgogliosamente napoletano sempre, nella gioia e nel dolore, con i nostri difetti ed i nostri pregi. La nostra Città e il popolo napoletano sono stanchi delle ingiustizie. Ci riprenderemo tutto ...

Napoli - rabbia de Magistris : 'Il maltolto ce lo riprenderemo tutto' : Napoli - 'Sono orgogliosamente napoletano sempre, nella gioia e nel dolore, con i nostri difetti ed i nostri pregi. La nostra Città e il popolo napoletano sono stanchi delle ingiustizie. Ci ...

"A Napoli lungomare balneabile" - ma l'Arpac smentisce De Magistris : Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, dichiara balneabile il mare in via Caracciolo, quello di Mappatella Beach, ma il giorno dopo l'Arpac, l'agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania, rivela che quel tratto di mare è inquinato.Il 24 aprile scorso, il personale dell'Arpac aveva effettuato un prelievo, per determinare la qualità delle acque di balneazione, come ha raccontato il Corriere del Mezzogiorno. Le analisi di ...

Fiorentina-Napoli. Nardella : 'Tifosi - rispettate Firenze' - de Magistris : 'Stai sereno' : In tutte le tifoserie del mondo esistono piccole minoranze che nulla hanno a che vedere con il calcio e con il tifo, non mi risulta che questi appelli si facciano ogni volta che c'è una partita. Noi ...

Napoli - il semi-dissesto e la partita di de Magistris : ... sia maturata nell'esclusivo interesse dei cittadini di Napoli o piuttosto non sia stato solo un calcolo e dunque una scelta assunta in un'ottica tutta politica e personale del sindaco de Magistris. ...

Torino - Chiara Appendino registra figli di due mamme all'anagrafe/ Video - De Magistris : "Già fatto a Napoli" : A Torino l'anagrafe ha regisrato i figli di due mamme: quello di tre coppie omogenitoriali è il primo caso in Italia e soddisfazione è stata espressa dalla sindaca Chiara Appendino e dal PD(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 18:46:00 GMT)

de Magistris - Napoli grandissimo cuore : ... che ha sottolineato: "Squadra sempre concentrata, unita, forte, senza mai mollare, con un grandissimo cuore, per poi andare a vincere con un uomo straordinario del sud del mondo. C'è tutta la nostra ...

Napoli - esulta anche De Magistris : 'Andiamo a comandare!' : Squadra sempre concentrata, unita, forte, senza mai mollare, con un grandissimo cuore, per poi andare a vincere con un uomo straordinario del sud del mondo. C'è tutta la nostra storia e il nostro ...