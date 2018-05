Nadia Toffa non torna in TV? Ultime condizioni di salute | come sta? Il silenzio e

TV in pausa per Nadia Toffa : posticipa Amici 17 e Le Iene : Indietro 11 maggio 2018 2018-05-11T17:03:31+00:00 ROMA – Nadia Toffa torna a far preoccupare Amici e fan. La iena bionda sta combattendendo da mesi contro il cancro e le cure la portano spesso a doversi assentare dal piccolo schermo. Qualche giorno fa, infatti, la ‘Toffa Nazionale’ ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram: “Si sono […] L'articolo TV in pausa per Nadia Toffa: posticipa Amici 17 e Le Iene provIene da NewsGo.

Nadia Toffa - l'ultima indiscrezione : stop dei medici - slitta ritorno in tv : "Si sono concatenate una serie di sfighe che non avete idea. Non so nemmeno se recuperabili per salvare il servizio": così Nadia Toffa aveva annunciato la sua assenza al talent show di Amici, rimandando tutto al sabato successivo: il 12 maggio. Peccato che le condizioni di salute della Iena non sembrano essere migliorate e infatti non prenderà parte al programma di Maria De Filippi nemmeno per per questa volta.L'indiscrezioneLa Toffa infatti - ...

Nadia Toffa non torna in tv - fans sempre più preoccupati : Dopo l'assenza di domenica scorsa al programma Le Iene, Nadia Toffa non prenderà parte nemmeno al serale di Amici, che andrà in onda sabato sera. La conduttrice bresciana, infatti, ha dichiarato di aver bisogno di un momento di pausa, per concentrare tutte le sue forze nella lotta contro quel terribile male che l'ha colpita. Al momento, non è stata fissata alcuna data per un suo eventuale ritorno in tv. Forza Nadia Sono passati poco più di due ...

