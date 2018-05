Mps torna all' utile | 188 milioni nel primo trimestre Titolo vola in Borsa

Mps torna in utile nel primo trimestre e balza in Borsa : MILANO - Dopo gli scandali e i processi, gli aumenti di capitale bruciati e il salvataggio con i soldi dei contribuenti, il Monte dei Paschi di Siena torna all'utile e chiude il primo trimestre in ...

Mps torna in utile nel primo trimestre e spicca il volo in Borsa : Mps torna all'utile e chiude il primo trimestre in positivo di 188 milioni, contro la perdita di 169 milioni dello stesso periodo del 2017. Una notizia che fa balzare il titolo in apertura di seduta a Piazza Affari, con un rialzo dell'8,3% a 2,95 euro. È la prima volta che i risultati sono positivi dopo l'intervento dello Stato, socio al 68%.In aumento di 900 milioni di euro anche gli impieghi commerciali da fine dicembre 2017, grazie ...

Mps torna in utile/ Primo trimestre a 188 milioni. Chiusa cartolarizzazione Npl da 24 miliardi : Mps torna in utile. La trimestrale di Montepaschi fa emergere un calo dei costi. Chiusa la cartolarizzazione degli Npl. Ultime notizie live di oggi 11 maggio 2018(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 09:02:00 GMT)

Arrivano conferme - Barbara D’Urso torna con la Dottoressa Giò. E c’è Patrick DeMpsey : E’ successo: Barbara D’Urso è tornata al timone di una nuova edizione del Grande Fratello, di ritorno al programma dopo ben quindici anni. Ma non si ferma qui perché, al termine della sua esperienza con i suoi nuovi “Ragazziiiiii” (cit.) e conclusi i suoi impegni quotidiani in video, Carmelita tornerà a vestire i panni della Dottoressa Giò, la ginecologa televisiva anni 90 più famosa d’Italia. Patrick Dempsey ne La ...

Mps/ I conti per lo Stato - e i contribuenti - già non tornano : Mps in Borsa ha perso circa il 50% da quando è tornata agli scambi. Sono diversi i dubbi sul salvataggio compiuto dallo Stato.

Ex On The Beach 8 : torna lo show più bollente e c'è anche Marnie SiMpson : Resta sintonizzato e presto ti presenteremo gli altri single che vivranno l'avventura di Ex On The Beach 8 con Marns, a partire da mercoledì 4 aprile alle ore 22.50 su MTV , Sky 133, e in streaming ...

Ulisse torna su Rai 3 : Alberto Angela 'sfida' Patrick DeMpsey... : Alberto Angela torna su Rai 3 con Ulisse e sfida, come da tradizione primaverile, il prime time del sabato sera tra Ballando con le Stelle e C'è Posta per Te. Per il ritorno di Alberto Angela in tv, questa sera sabato 24 marzo, Milly Carlucci ha schierato Anastacia Ballerina per una Notte, mentre Maria De Filippi ha posizionato l'artiglieria pesante con Patrick Dempsey, l'ex Dottor Stranamore Derek Shepherd di Grey's Anatomy. Tra Rai 3 e ...

C’è posta per te : Patrick DeMpsey torna da Maria De Filippi : Patrick Dempsey ospite della De Filippi a C’è posta per te C’è posta per te torna con il penultimo appuntamento della stagione. Sabato 24 marzo in prima serata su Canale 5, il people show più amato degli italiani, e condotto da Maria De Filippi, ospiterà Patrick Dempsey. L’attore non sarà l’unico ospite internazionale della serata: negli studi Elios arriverà anche l’attaccante argentino della Juventus Paulo ...