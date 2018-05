Moto contro camion | grave centauro 17enne | rischia di perdere una gamba

Hyundai Motor Group - Elliott contro il piano di ristrutturazione : Elliott Management, fondo americano diventato famoso in Italia con la vittoria sui francesi di Vivendi nella diatriba per il controllo di Telecom, ha ufficialmente dato il via alla battaglia per riformare la complessa organizzazione di Hyundai Motor Group. La società fondata dal finanziere Paul Singer ha infatti deciso di votare contro il piano di ristrutturazione del gruppo sudcoreano e ha invitato gli altri azionisti a prendere una ...

Giro d’Italia - grave incidente stradale ad Agrigento : Moto contro auto/ Cambia il percorso della 5a tappa : Giro d’Italia, grave incidente stradale ad Agrigento: moto contro auto. Cambia il percorso della 5a tappa a seguito di un duro scontro avvenuto questa mattina al km 0(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 14:44:00 GMT)

Col Motorino contro lo scuolabus - due indagati per la morte di Beatrice : Firenze, 9 maggio 2018 - I risultati dell' autopsia , dei test previsti dalla legge per la verifica delle condizioni dei soggetti coinvolti nello schianto che è stato fatale a Beatrice 'Bibi' Morandi ,...

Torino - morto Motociclista in corso Novara/ Fatale lo scontro con auto : centauro deceduto sul colpo : Torino, morto motociclista in corso Novara, Fatale lo scontro con auto: centauro deceduto sul colpo. E' accaduto questa mattina presto, attorno alle ore 7:00: in corso gli accertamenti(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 08:38:00 GMT)

Schianto in Moto contro il guard rail - muore una ragazza. La madre : "Maledette buche di Roma - hanno ucciso mia figlia" : "Maledette buche, hanno ucciso mia figlia". Così scrive su Facebook la madre di Elena Aubry, la ragazza di 26 anni morta dopo aver perso il controllo della sua moto su via Ostiense a Roma, all'altezza ...

Nelle fabbriche cinesi entra in servizio la tecnologia per il controllo reMoto delle emozioni : Vietato essere stanchi, depressi o stressati. La nuova era della schiavitù torna ad affacciarsi nel mondo, e non lo fa con le classiche catene alle caviglie ma con un software che, attraverso degli speciali sensori annegati nel tessuto di cappelli e cuffiette indossate dai lavoratori, permetterebbe ...

Schianto in Moto contro scuolabus pieno di bambini - muore una ragazza di 20 anni : Sotto shock autista e accompagnatrice dello scuolabus, illesi i bimbi che stavano andando a scuola.Continua a leggere

Motoscontro Lorenzo-Pedrosa travolto anche Dovizioso. Marquez vince e torna leader : La fortuna aiuta gli audaci e Marc Marquez. Lo spagnolo non ha mai amato Jerez, ma il Gp di casa gli ha portato in dote la seconda vittoria stagionale e la vetta in classifica, con 24 punti di ...

MotoGP Diretta Jerez 2018/ Gara live : scontro Lorenzo-Pedrosa regala a Marquez 25 punti - Dovizioso steso : Diretta MotoGP, streaming video SKY Gara e warm up live GP Spagna 2018 a Jerez, oggi domenica 6 maggio: vincitore, ordine d'arrivo e podio.

Roma - Schianto mortale in via Ostiense - Moto finisce contro guardrail : morta ragazza di 26 anni : Schianto mortale in via Ostiense, all'altezza del Cineland. Intorno alle 11 una donna alla guida di una moto, una honda hornet, che viaggiava in direzione Roma ha perso il controllo della strada a ...

Roma - Schianto mortale in via Ostiense - Moto finisce contro guardarail : morta ragazza di 26 anni : Schianto mortale in via Ostiense, all'altezza del Cineland. Intorno alle 11 una donna alla guida di una moto, una honda hornet, che viaggiava in direzione Roma ha perso il controllo della strada a ...

LIVE MotoGP - GP Spagna 2018 in DIRETTA : qualifiche. Aggiornamenti in tempo reale. Tutti contro Marquez per la pole : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Spagna 2018, quarta tappa del Mondiale MotoGP. Sul circuito di Jerez de la Frontera partirà la caccia alla pole position e si definirà la griglia di partenza per la gara di domani. Il grande favorito della vigilia sembra essere Marc Marquez che durante le prove libere ha dimostrato di avere un eccezionale passo gara e di poter fare la differenza da un momento all’altro, ...

Concluso con successo il corso di educazione stradale a cura dell'associazione Motoincontro Fabio Celaia : UMWEB, Perugia. Si è Concluso ieri il corso di educazione stradale tenuto dall'associazione Motoincontro Fabio Celaia, patrocinato dal Comune di Perugia, agli studenti dell'ITET Aldo Capitini Perugia. ...

Genova - treno si schianta contro il muretto alla fine del binario : distrutto il locoMotore : Un treno regionale vuoto in manovra è andato a sbattere contro il muretto alla fine del binario nel parco manovre di Terralba, a Genova Brignole. Secondo quanto accertato da Trenitalia il macchinista ...