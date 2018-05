Mostra Ugo Nespolo ' Storie di oggi

verbanianotizie

: Pozzilli: domenica 13 maggio il secondo raduno nazionale Memorial Ugo Petrecca. Esposizione canina proposta dalla S… - direttore84 : Pozzilli: domenica 13 maggio il secondo raduno nazionale Memorial Ugo Petrecca. Esposizione canina proposta dalla S… - _DorianGray_ : Fossi in voi inizierei a seguire @simonasiri su Instagram. Oggi preview della mostra 'Heavenly bodies: fashion and… - VivaiBelfiore : 'Tre Giorni per il Giardino al Castello di Masino', il nostro stand è quasi finito, mostra aperta da domani a domen… -

(Di venerdì 11 maggio 2018) E' un tentativo di fare ordine e dare significato a un mondo dominato dalla confusione , Caos, 2017, . Come la nostra società è liquida e muta in continuazione in maniera fluida e veloce, così ...