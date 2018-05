Mostra dell’artigianato di Feltre | il gioco è protagonista della 32ª edizione

meteoweb.eu

: 61' Fiera dell'Asparago e della Tinca di Poirino a Poirino dal 12/05/2018 al 14/05/2018 Esposizione e concorso del… - SagrePiemonte : 61' Fiera dell'Asparago e della Tinca di Poirino a Poirino dal 12/05/2018 al 14/05/2018 Esposizione e concorso del… - Newsinunclick : New post: MOSTRA DELL’ARTIGIANATO DI FELTRE, IL GIOCO È PROTAGONISTA DELLA 32^ EDIZIONE - andreamartire : Mostra dell'artigianato di Feltre, 32esima edizione - Uci - Unione Coltivatori Italiani -

(Di venerdì 11 maggio 2018) È ildi espressioni artistiche il tema centrale attorno al quale ruotano le mostre e le esposizioni organizzate per laArtistico e Tradizionale di, quest’anno giunta alla 32^. Una manifestazione che per tre giorni, dal 29 giugno al 1° luglio 2018, anima le vie e gli androni dei palazzi nobiliari assieme alle antiche botteghe del centro storico cittadino. Un evento per celebrare le eccellenze dei mestieri artigianali e far conoscere una delle città più suggestive di tutto il Veneto per la sua ricca storia risalente al 1° secolo a.C. e per la sua posizione geografica; nasce in un anfiteatro naturale di rara bellezza situato ai piedi delle Prealpi. Il connubio trae l’artigianato vanta origini molto antiche e che ancora oggi gode di ottime espressioni. La città, con le sue connotazioni storiche, culturali e produttive si è prestata nei ...