Morte Sana Cheema | indagate in Pakistan anche la madre e la zia

Sana Cheema - i risultati dell’autopsia : “Strangolata”. Polizia : “Padre e fratello rischiano la pena di Morte” : La morte di Sana Cheema, la 25enne ritrovata senza vita in Pakistan il 18 aprile scorso, è stata causata dalla rottura dell’osso del collo. L’autopsia sul corpo della ragazza italo-pakistana, eseguito da un laboratorio forense del Punjab dopo la riesumazione del corpo, ha escluso il decesso per cause naturali. L’ipotesi è quella che sia stata strangolata. Il padre e il fratello della ragazza, ha riferito l’ispettore di Polizia ...

La Morte di Sana in Pakistan - l'autopsia rivela : "Osso del collo rotto - è stata strangolata" : Si riapre la pista del delitto compiuto dai parenti. La ragazza viveva nel Bresciano ed è morta il 24 aprile in Pakistan per un sospetto delitto d'onore. Il...