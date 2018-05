wired

MorphCast, il video del futuro ti guarda e cambia in tempo reale #DipartimentoInnovazioneTecnologia…

(Di venerdì 11 maggio 2018) Siamo tutti diversi, proviamo emozioni uniche, perché allora i contenutisono pensati per target ma non per singoli individui? È una domanda a cui a Firenze, terra dove spesso le intuizioni sono in anticipo, hanno deciso di dare risposta, con uno strumento,, che si presenta come changemaker nell’ambito della creazione di contenuti, in particolare nel segmento del digital advertising. A creare e sviluppare questo formato multimediale adattivo il team di Cynny, la startup fondata nel 2013 da Stefano Bargagni. Unla pubblicità era ritenuta responsabile dell’interruzione di un’emozione, ma conla prospettiva si ribalta: saranno le emozioni di chia determinare il contenuto, promozionale o non, che appare online. La soluzione sviluppata dalla startup fiorentina vuole adattare i contenuti all’età, al sesso, alle emozioni ...