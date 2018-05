Monte Rosa | 17enne cade in un crepaccio e muore sotto gli occhi del padre Tragedia sulle

Incidenti in Montagna : 17enne giapponese muore sul Monte Rosa : Un 17enne ha perso la vita questa mattina cadendo in un crepaccio profondo circa 12 metri nel Grenzgletscher, sul versante Nord del massiccio del Monte Rosa, a circa 3.200 metri di altitudine. Il giovane, che ieri era salito insieme al padre al rifugio ”Monte Rosa Hutte”, a quota 2.883 metri, nel territorio di Zermatt, stava camminando con il padre in attesa di un elicottero che li riportasse a valle. Subito dopo l’incidente il ...

Svizzera - precipita in un crepaccio su Monte Rosa : muore 17enne : Un diciassettenne giapponese è morto dopo essere caduto in un crepaccio profondo 12 metri sul versante Nord del massiccio del Monte Rosa, in Svizzera. Il giovane, domiciliato nel Canton Zurigo, era ...

Svizzera - precipita in un crepaccio su Monte Rosa : muore 17enne : Svizzera, precipita in un crepaccio su Monte Rosa: muore 17enne Svizzera, precipita in un crepaccio su Monte Rosa: muore 17enne Continua a leggere L'articolo Svizzera, precipita in un crepaccio su Monte Rosa: muore 17enne proviene da NewsGo.

Monte Rosa - alpinista di 17 anni muore in un crepaccio sotto gli occhi del padre : I due avevano attraversato l'impegnativo ghiacciaio di Gornergletscher con ramponi e piccozza, ma il gestore del rifugio, visto l'equipaggiamento, li aveva...

Escursionista russa dispersa sul massiccio del Monte Rosa : ancora nessuna traccia : Riprese ieri le ricerche dell’Escursionista russa dispersa dal 28 aprile sul versante sud del massiccio del Monte Rosa. Due alpinisti tedeschi avevano segnalato di aver avvistato un corpo senza vita di una donna con le ciaspole alla base del colle del Lys: i soccorritori del Soccorso alpino valdostano e di Alagna, della guardia di finanza di Cervinia e di Alagna sono stati trasportati in elicottero sul posto ma le operazioni, senza esito, ...

ChiaraMonte : E' morta la signora Rosa Ventura : Chiaramonte Gulfi - E' morta la signora Rosa Ventura, 85 anni, in seguito ad una broncopolmonite. La signora Ventura era scomparsa dalla sua abitazione di via Failla il 17 aprile. Dopo una notte ...

Francesco Monte e Paola Di Benedetto si sono lasciati?/ Lei prende casa con Rosa Perrotta e brinda con... : Francesco Monte e Paola Di Benedetto si sono lasciati. La modella conferma il momento difficile della coppia: i due sempre più lontani anche sui social.(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 18:46:00 GMT)

Francesco Monte e Paola Di Benedetto si sono lasciati?/ Lei con Rosa Perrotta - lui a Taranto : Francesco Monte e Paola Di Benedetto si sono lasciati. La modella conferma il momento difficile della coppia: i due sempre più lontani anche sui social.(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 11:48:00 GMT)

Nove vittime del maltempo sulle Alpi tra Svizzera - Francia e Monte Rosa. Tra loro una guida italiana : La tempesta sulle Alpi svizzere ha colto di sorpresa un gruppo formato da 14 Alpinisti di nazionalità italiana, francese e tedesca. Quattro i morti, 5 le persone gravi per ipotermia. Tra le vittime anche la guida Alpina italiana Marco Castiglioni. Morti inoltre sul Monte Monch 2 Alpinisti svizzeri. Altre due vittime in Francia e una in Italia, sul versante Sud del Monte Rosa

Nove vittime del maltempo sulle Alpi tra Svizzera - Francia e Monte Rosa. Cinque i feriti : La tempesta sulle Alpi svizzere ha colto di sorpresa un gruppo formato da 14 Alpinisti di nazionalità italiana, francese e tedesca. Quattro i morti, 5 le persone gravi per ipotermia. La Farnesina lavora per verificare le condizioni degli italiani coinvolti. Morti inoltre sul Monte Monch 2 Alpinisti svizzeri. Altre due vittime in Francia e una in Italia, sul versante Sud del Monte Rosa

Tre escursionisti morti fra Monte Bianco e Monte Rosa - è strage sulle Alpi : Sono due sciAlpinisti francesi nella zona di Chamonix, uno sorpreso dal maltempo e l'altro travolto da una valanga, e una turista russa che con le ciaspole...

Escursionista dispersa sul Monte Rosa avvistato corpo : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Escursionista dispersa sul Monte ...

Cadavere sul Monte Rosa : è una donna con le ciaspole - era dispersa da ieri : Sabato la escursionista, di nazionalità russa, nonostante il forte maltempo si era avventurata da sola sul ghiacciaio del Lys diretta a Zermatt: invano una guida alpina le aveva consigliato un altro percorso. Ora bisogna recuperare il corpo.Continua a leggere

Escursionista dispersa - avvistato cadavere sul Monte Rosa : è una donna con le ciaspole : I soccorritori impegnati nelle ricerche dell'Escursionista russa dispersa da sabato sul versante sud del massiccio del Monte Rosa hanno avvistato un corpo all'apparenza senza vita. Si tratta di una ...