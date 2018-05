Monica Bellucci | «La menopausa non è una malattia | è una liberazione»

Monica Bellucci nel ciclone del Fisco francese : «Conti in Svizzera e una società offshore alle Isole Vergini» : Monica Bellucci nella morsa del Fisco in Francia. Secondo quanto scrive la Tribune de Geneve l'attrice italiana sarebbe stata accusata di non aver dichiarato due conti e una cassetta di sicurezza...

“Sembri un’altra!”. La Bellucci stupisce così. Monica a 53 anni è di uno splendore unico - ma tutti hanno notato quel particolare : non poteva proprio sfuggire. Sul red carpet è arrivata così (molto ringiovanita) e i flash erano tutti per lei : Non delude mai, passano gli anni e Monica Bellucci resta uno schianto. Sensualissima e fascinosa appare nella sua bellezza naturale, nessuno sospetto di ritocchino e se mai li avesse fatti che ci desse subito il nome dello specialista, perché il suo volto è un incanto. Ormai da anni l’attrice umbra si è trasferita a Parigi, ma di tanto in tanto torna in patria e l’ultima occasione è stata quella della 62esima edizione dei David di ...

Monica Bellucci in super tendenza con il nuovo lob : La Monica popolar-internazionale, dalla fama andata oltre i confini italiani, a 53 anni ha attirato gli sguardi su di sé per il suo stile e per il look di tendenza alla serata dei David di Donatello 2018. Condotta da Carlo Conti in prima serata su Rai 1, la signora Bellucci all’evento ha consegnato la statua alla carriera a Steven Spielberg. E ha fatto strike. LEGGI ANCHEDavid di Donatello 2018, i beauty look Con un lob da fare invidia a ...

Claudia Gerini - Paola Cortellesi - Monica Bellucci - Serena Rossi e tante altre : il David di Donatello è femmina : Claudia Gerini, Monica Bellucci, Diane Keaton, Jasmine Trinca, Stefania Sandrelli… il 62° David di Donatello, condotto da Carlo Conti e trasmesso su Rai 1, premia le donne del cinema. Che ...

