Modica ospita La Bohème di Puccini

quotidianodiragusa

: Auto Story Ibleo: Modica ospita gli appassionati di auto e moto d'epoca - radiortm : Auto Story Ibleo: Modica ospita gli appassionati di auto e moto d'epoca -

(Di venerdì 11 maggio 2018) Un appuntamento eccezionale quello in programma sabato sera al Garibaldi di. In scena l'opera in quattro atti di