Milano Social camper in tour per diffondere la cultura della prevenzione

Social Media Marketing Days + Digital Communications Day : a Milano il 17-18-19 maggio torna il grande evento : La sesta edizione di Social Media Marketing + Digital Communication Days “Think Digital, Be Social, Shake Hands” è alle porte: tre giornate (17-18-19 maggio 2018) con focus su Social Media & Digital Communication, con l'evento in programma a Milano al MICO (FieraMilanoCity) in partnership con Technology Hub. Si tratta di uno dei più importanti meeting in Italia sulle tematiche dei Social Media e del Digitale. Ci ...

Milano : al via 'Insieme senza muri' - 35 giorni di eventi per la socialità (3) : (AdnKronos) - Dopo la giornata iniziale, il programma prevede oltre cinquanta iniziative organizzate da cittadini e associazioni: incontri di testimonianza delle voci dei protagonisti dell’Italia senza muri e di approfondimento di buone pratiche in collaborazione con enti del terzo settore e stakeho

Milano : al via 'Insieme senza muri' - 35 giorni di eventi per la socialità (2) : (AdnKronos) - La diocesi di Milano "riconosce nell’iniziativa 'Insieme senza muri' uno stimolo e un invito a rendere Milano sempre più laboratorio di pace e di fratellanza tra diversi - afferma Monsignor Luca Bressan, vicario per la cultura, la carità, la missione e l’azione sociale della Diocesi di

Milano : al via 'Insieme senza muri' - 35 giorni di eventi per la socialità : Milano, 10 mag. (AdnKronos) - Trentacinque giorni di iniziative all’insegna dell’integrazione e dell’incontro. Milano torna a riaffermare la sua identità di città accogliente e inclusiva attraverso la rassegna 'Insieme senza muri' che, dopo la marcia del 20 maggio 2017 che ha portato in piazza cento

Milano : al via ‘Insieme senza muri’ - 35 giorni di eventi per la socialità : Milano, 10 mag. (AdnKronos) – Trentacinque giorni di iniziative all’insegna dell’integrazione e dell’incontro. Milano torna a riaffermare la sua identità di città accogliente e inclusiva attraverso la rassegna ‘Insieme senza muri’ che, dopo la marcia del 20 maggio 2017 che ha portato in piazza centomila persone, si rinnova nel 2018 e mette in campo un palinsesto che si svilupperà nell’arco di oltre un ...

Social media marketing days : a Milano al via la sesta edizione. 17 - 18 - 19 maggio. Ecco il programma : Al via la sesta edizione di Social media marketing + Digital Communication days “Think Digital, Be Social, Shake Hands” l’evento più importante in Italia dedicato a Social media & Digital Communication: si svolgerà dal 17 al 19 maggio 2018 a Milano presso la sede del MiCo a FieraMilanoCity. L’evento si svilupperà su tre giorni per un totale di 24 ore di interventi, 40 relatori su case histories di grande rilevanza nell’ambito della ...

Milano Food City - al via la degustazione di prodotti “made in carcere” : “Il cibo come veicolo di reinserimento sociale” : Una maratona non-stop gratuita di degustazioni, ricette create dai membri dell’Associazione italiana Food blogger e laboratori gratuiti con prodotti fatti dentro e fuori dal carcere da persone che si stanno guadagnando un futuro migliore. Produzioni che raccontano storie di vite legate al cibo ma puntano soprattutto a ridurre i tassi di recidiva e promuovere il riscatto sociale. Si tratta del progetto “Il buono del carcere: cibo, gusto e ...

Milano - dramma sul tetto del Pirellone : falchetti in pericolo - scatta la mobilitazione social : Milano, dramma sul tetto del Pirellone: falchetti in pericolo, scatta la mobilitazione social Scomparso da qualche giorno dall’occhio della webcam sull’ex Palazzo della Regione Lombardia, il volatile sarebbe ferito all’ala destra e non più in grado di cacciare e nutrire i suoi tre piccoli Continua a leggere

Alla scoperta dei nuovi giornalismi : 3 giorni di Mashable Social Media a Milano : Il 18, 19 e 20 Ottobre 2018 torna la tre giorni del Mashable Social Media Day + Digital Innovation Days L’appuntamento, è curato e fondato dall’imprenditrice Eleonora Rocca. La V edizione del sarà ospitata dall’Open Space IULM, destinato allo scambio e contaminazione di culture e saperi con la città di Milano e le relazioni con gli altri territori che completa il progetto di espansione ...

Veglie spontanee a Roma e Milano per Alfie : tam tam sui social : Veglie spontanee a Roma e Milano per Alfie: tam tam sui social Iniziativa simbolica che durerà anche nei prossimi giorni. L’appuntamento alle 22:17, ora in cui sono state spente le macchine che aiutavano il bimbo a respirare Continua a leggere

Veglie spontanee a Roma e Milano per Alfie : tam tam sui social : A San Pietro si sono così ritrovate famiglie con bambini, sacerdoti, gruppi di giovani. Al momento della preghiera sono state accese le candele, che ciascuno aveva portato da casa. Alcune migliaia di ...

Milano : centro sociale abusivo invitato a tenere conferenze al liceo Bottoni : Peccato che l' arte non c' entri nulla, e si tratti invece di indottrinamento a senso unico e senza contraddittorio, su temi come eutanasia, aborto, gender, immigrazione, politica, street-art, ecc.

Milano - studenti diffondono video in chat. Sospesi e “condannati” a lavori socialmente utili : Aveva mandato un video al fidanzatino dell’epoca. Poi dopo un intervento tra i genitori di lei e i genitori di lui quella storia di immagini di una ragazzina senza vestiti sembra chiusa lì senza altre conseguenze. A distanza di tempo però quel filmato è apparso in una chat di studenti di un liceo scientifico di Milano. La ragazzina, che all’epoca aveva 13 anni, è andata in crisi. Il preside dell’istituto ha convinto i genitori ...

Video dell'amica nuda in chat - 12 liceali sospesi a Milano. Svolgeranno lavori socialmente utili : Hanno messo in chat il Video di una loro amica, all'epoca tredicenne e, per questo, dodici liceali che frequentano un Liceo scientifico a Milano sono stati sospesi per dieci giorni in cui Svolgeranno lavori socialmente utili come ripulire cortili, aule e biblioteche.La notizia è riportata dal 'Corriere della Sera' il quale spiega che il Video era stato mandato dalla ragazza a un suo ex fidanzato quando erano alle scuole medie. ...