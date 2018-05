Milano | Rescaldina | consegnati nuovi alloggi a famiglie vittime crollo

Milano - crollo palazzina a Rescaldina : dopo una settimana trovato cane ancora vivo : Un cane di razza “shatush” è stato trovato ancora vivo sotto le macerie della palazzina di Rescaldina, nel Milanese, crollata una settimana fa: è stato salvato dai vigili del fuoco. L’animale è di proprietà di una delle famiglie coinvolte nell’evento: i pompieri lo hanno tratto in salvo dopo aver sentito dei rumori provenienti da una piccola apertura. dopo averlo fatto bere e riscaldato, un vigile lo ha tenuto in braccio, ...

Milano : sindaco Rescaldina - trovata sistemazione per sfollati : Milano, 31 mar. (AdnKronos) - Tutte le famiglie sfollate dopo l'esplosione di una palazzina a Rescaldina, in provincia di Milano, hanno trovato una soluzione per passare la notte. La famiglia di quattro persone che abitava nell'appartamento dove è avvenuta l'esplosione non è ancora fuori pericolo. M

Milano : sindaco Rescaldina - trovata sistemazione per sfollati : Milano, 31 mar. (AdnKronos) – Tutte le famiglie sfollate dopo l’esplosione di una palazzina a Rescaldina, in provincia di Milano, hanno trovato una soluzione per passare la notte. La famiglia di quattro persone che abitava nell’appartamento dove è avvenuta l’esplosione non è ancora fuori pericolo. Mentre le condizioni degli altri feriti sono migliorate. E’ il bilancio tracciato dal sindaco di Rescaldina, Michele ...

Milano : Rescaldina - esplosione causata da fuga di gas : Milano, 31 mar. (AdnKronos) - Il crollo della palazzina a Rescaldina, in provincia di Milano, è stato provocato da un'esplosione nell'appartamento al piano terra dello stabile a causa di una fuga di gas. E' quanto confermano i carabinieri. L'appartamento al piano terra era abitato dalla famiglia i c

Milano : Rescaldina - si aggravano le condizioni di un ferito : Milano, 31 mar. (AdnKronos) - Si sono aggravate le condizioni di Saverio S., uno dei feriti del crollo di una palazzina a Rescaldina, in provincia di Milano. L'uomo è stabile, ma versa in pericolo di vita. L'uomo, 45 anni, abitava al piano terra dello stabile e ora è ricoverato all'ospedale Niguarda

Milano : Rescaldina - esplosione causata da fuga di gas : Milano, 31 mar. (AdnKronos) – Il crollo della palazzina a Rescaldina, in provincia di Milano, è stato provocato da un’esplosione nell’appartamento al piano terra dello stabile a causa di una fuga di gas. E’ quanto confermano i carabinieri. L’appartamento al piano terra era abitato dalla famiglia i cui componenti hanno riportato le ferite più gravi. Intanto continuano gli accertamenti per determinare la natura e la ...

Milano - Rescaldina : si aggravano le condizioni di un ferito : Si sono aggravate le condizioni di Saverio S., uno dei feriti del crollo di una palazzina a Rescaldina, in provincia di Milano. L’uomo è stabile, ma versa in pericolo di vita. L’uomo, 45 anni, abitava al piano terra dello stabile e ora è ricoverato all’ospedale Niguarda di Milano con la moglie e uno dei due figli. L’altro figlio è stato trasferito a Torino. L'articolo Milano, Rescaldina: si aggravano le condizioni di un ...

Milano : Santanché su crollo Rescaldina - più attenzione su sicurezza : Milano, 31 mar. (AdnKronos) - "Sono vicino alle persone ferite nel crollo della palazzina avvenuta questa mattina a Rescaldina in provincia di Milano. Tra questi anche dei bambini ma per fortuna nessuna vittima. Saranno da valutare le cause dell’accaduto, ma intanto, trattandosi di fatti in Italia a

Milano : Fontana - a Rescaldina tempestivo intervento forze ordine : Milano, 31 mar. (AdnKronos) - "Sono molto contento non ci siano state vittime e soddisfatto che tutto sia andato bene, anche per il tempestivo intervento di vigili del fuoco, 118, forze dell'ordine". Così il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha commentato il crollo della palazzina a

Milano : sindaco Rescaldina - 30 sfollati - tante le offerte per ospitarli : Milano, 31 mar. (AdnKronos) – “Sono trenta le persone che non potranno fare ritorno a casa”, dopo che un’esplosione ha sventrato un’abitazione in via Brianza a Rescaldina, comune in provincia di Milano, causando nove feriti, tra cui quattro bambini. Lo spiega, interpellato dall’Adnkronos, il sindaco Michele Cattaneo. Il crollo, forse dovuto a una fuga di gas, “ha interessato l’intero caseggiato, ...

Milano : Rescaldina - due le famiglie coinvolte nel crollo : Milano, 31 mar. (AdnKronos) – Sono due, a quanto si apprende, i nuclei familiari coinvolti nel crollo di una palazzina in via Brianza a Rescaldina, comune in provincia di Milano. I vigili del fuoco, intervenuti per mettere in salvo le persone coinvolte dal crollo probabilmente dovuto a una fuga di gas, escludono la presenza di altre persone sotto le macerie. L’intervento di recupero è durato poco meno di tre ore, ora i tecnici sono a ...

Milano : Rescaldina - due le famiglie coinvolte nel crollo : Milano, 31 mar. (AdnKronos) - Sono due, a quanto si apprende, i nuclei familiari coinvolti nel crollo di una palazzina in via Brianza a Rescaldina, comune in provincia di Milano. I vigili del fuoco, intervenuti per mettere in salvo le persone coinvolte dal crollo probabilmente dovuto a una fuga di g

Milano : Rescaldina - tra i 4 bimbi estratti vivi 2 ustionati : Milano, 31 mar. (AdnKronos) - Tra le nove persone messe in salvo dalla macchina dei soccorsi intervenuta dopo il crollo di una palazzina a Rescaldina, comune in provincia di Milano, ci sono quattro bambini. Due di loro, rende noto l'Areu, l'azienda regionale emergenza urgenza, sono stati trasportati

Milano - palazzina crollata a Rescaldina. L’intervento dei vigili del fuoco : salvate 9 persone : I feriti in seguito al crollo della palazzina di Rescaldina, nel milanese, sono stati trasportati in ospedale a Legnano, Busto Arsizio, Varese e al Niguarda. Complessivamente si tratta di 4 minori e 5 adulti. Le 9 persone coinvolte sono state tutte estratte. I più gravi sono due coniugi intubati e portati al Niguarda con ustioni sul corpo e l’ultimo uomo estratto, che è in fase di valutazione. Per il momento nessuno dovrebbe essere in pericolo ...