MILANO | COLPITO DA FULMINE MENTRE GIOCA A GOLF Ultime notizie | Lainate | a Napoli donna

MILANO - colpito da fulmine mentre gioca a golf/ Ultime notizie - Lainate : 61enne salvo per miracolo : Milano, colpito da fulmine mentre gioca a golf a Lainate: 61enne salvo per miracolo. Le Ultime notizie: rasportato al Niguarda, ha riportato ustioni non gravi(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 19:06:00 GMT)