Milano - caccia al ragazzo del tram : 'Hai occhi blu e orecchino - dove sei?' : "Al ragazzo del tram. La notte del 9 maggio sei sceso qui. Eravamo sul 33, occhi blu e orecchino, mi hai lanciato un bacio. dove sei? Mi trovi al Lume mercoledì 16". Queste poche parole scritte in ...

Milan - Mr Li è sbarcato a Milano : prima il Verona - poi caccia al suo primo trofeo : E' scattata l'operazione finale di Coppa Italia. Questa mattina, poco prima delle 8, il presidente del Milan, Li Yonghong, è atterrato all'aeroporto di Malpensa a bordo di un volo decollato da Hong ...

Milano choc - aggredita e spogliata in strada : 'Caccia a due magrebini'. Salvata da un eroe per caso : Lei ha poco più di vent'anni: è una studentessa, britannica. Non era molto lucida, spiegherà poi agli agenti, ma il suo incubo lo ricorda benissimo : è successo tra sabato e domenica, a Milano, in via ...

Milano - sequestro e rapina : è caccia ai balordi con il fucile a pompa : La sala slot «Maciste 3» ha una sola vetrina su strada, e tutti i vetri sono coperti di immagini colorate di donne che bevono drink e giocano in un casinò. Un allestimento che, nell'inchiesta dei ...

Milano : paura sul tram - uomo armato di pistola scacciacani minaccia i passeggeri : E' successo su un convoglio della linea 27, all'altezza di viale Forlanini. L'uomo ha fatto scendere tutti dal tram: sul posto prima la security di Atm, poi la...

Esplosione Bergamo oggi - colpa del "bang" di 2 caccia decollati per intercettare un aereo. Boato da Varese a Milano : Paura e panico a Bergamo, Milano e dintorni. Tra allarmi di attacchi terroristici o terremoti, è spuntata la verità su quanto accaduto: due caccia si sono alzati in volo per...

Caccia in azione per allarme dirottamento su Torino e Milano : I forti boati uditi giovedì mattina in Lombardia erano legati ad una vera e propria emergenza. La manovra ha messo

Due forti boati sentiti tra Milano e Bergamo : si tratta di due caccia che hanno superato il muro del suono : Due forti boati sono stati sentiti in un raggio di 50 chilometri in un'area a Nord di Milano, fino a Varese, Como e Lecco, intorno alle 11 di questa mattina. I rumori hanno preoccupato moltissimi cittadini che hanno temuto si trattasse di esplosioni e hanno intasato con centinaia di chiamate i centralini dei vigili del fuoco. E' stato tuttavia confermato che i boati erano dovuti al superamento del muro del suono da parte di due aerei militari, ...

