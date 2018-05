Milano | bimbo di 3 anni precipita dal balcone per inseguire la palla e muore

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 11 maggio 2018) Stava giocando in casa con una pallina, che è rimbalzata in strada. E lui, volendola recuperare, èto daldell’appartamento da un’altezza di 15 metri. Undi origine pakistana è morto così la sera del 10 maggio intorno alle 20.30, a Seggiano di Pioltello, in provincia di, dove abitava con la famiglia. Non è ancora ancora chiaro se abbia inseguito il tragitto del pallone o se si sia sporto nel vuoto per osservarne la caduta. In casa, quando è avvenuto l’incidente, c’erano la mamma e il fratello del bambino, che non si sono accorti di nulla. Trasportato in codice rosso al San Raffaele, il piccolo è apparso subito in condizioni disperate ed è morto intorno alle 21.30. L'articolodi 3dalperlaproviene da Il Fatto Quotidiano.