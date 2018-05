Milan | Donnarumma | ' Capita di sbagliare ma volto subito pagina'

Milan - Donnarumma : 'Gli errori capitano - ma io guardo avanti. Ho già voltato pagina' : Gigio prova a cancellare Donnarumma. O perlomeno a chiedere scusa e rialzare la testa, o meglio le parole, dopo la serata forse peggiore della sua carriera. Due errori capitali commessi nella capitale,...

Milan - Amelia : "Donnarumma? Eccessi di confidenza - ci penserà Gattuso" : Marco Amelia ha visto i primi passi rossoneri nelle giovanili di Gigio. Fresco di Coverciano, è in attesa di iniziare una carriera in panchina dove sa bene che potrà trovarsi a gestire situazioni ...

DONNARUMMA - DOPO JUVENTUS Milan LA CESSIONE?/ Tacconi : è il momento di aiutare Gigio : DONNARUMMA, DOPO JUVENTUS-MILAN finisce la sua carriera in rossonero: la cessione sarà un bene per tutti. Sembra ormai giunta agli sgoccioli la permanenza meneghina di Gigio(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 21:38:00 GMT)

Serie A Milan - Fassone incontra Donnarumma : sorrisi e stretta di mano : MilanO - Il Milan fa quadrato attorno a Gianluigi Donnarumma . Marco Fassone questa mattina, al rientro della squadra da Roma, si è intrattenuto con il portiere all'aeroporto di Malpensa e lo ha ...

Milan - Enrico Letta affonda Donnarumma : “pensi a fare la maturità” : Nella gara di ieri si è disputata la finale di Coppa Italia, in campo Juventus e Milan che hanno dato vita ad una partita scoppiettante, decisive per il risultato le ‘papere’ del portiere Donnarumma. Attacco nei confronti del portiere da parte dell’ex presidente del Consiglio Enrico Letta: “La sconfitta contro la Juventus è stata un dramma. Donnarumma? Deve fare la maturità invece di pensare soltanto ai soldi”. Un ...

Milan-Donnarumma - ecco cosa succede nel voler diventar grandi prima del dovuto : Milan-Donnarumma- Un doppio errore fatale. Un doppio errore che ha inclinato definitivamente il match di ieri sera in favore della Juventus. Gigio Donnarumma non si da pace, ma come sottolineato da Gattuso, sbagliato puntare il dito contro il portiere rossonero. Tutti d’accordo, ma fino ad un certo punto. cosa DIRA’ RAIOLA? Gli errori vanno giustificati […] L'articolo Milan-Donnarumma, ecco cosa succede nel voler diventar ...

Gattuso/ Juventus Milan : errori di gioventù. Non abbiamo perso per Donnarumma (finale Coppa Italia) : Gattuso analizza Juventus Milan: errori di gioventù, non abbiamo perso per Donnarumma. Le parole dell'allenatore del Milan dopo la finale di Coppa Italia(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 09:47:00 GMT)

Juventus-Milan - le pagelle : Benatia da favola - per Donnarumma una gaffe tira l'altra : JUVENTUS BUFFON 6,5 - Para una conclusione di Suso, si accende quando respinge su Locatelli e Borini. È la sua prima finale di Coppa: chiude con un sorriso.

Juventus-Milan - finale dai due volti : la festa dei bianconeri e le lacrime di Donnarumma [FOTO e VIDEO] : 1/15 Alfredo Falcone/LaPresse ...

Milan - Donnarumma - la notte da incubo : due prodezze - poi si spegne la luce : E dire che fino a quel punto aveva parato non bene, di più. Gianluigi Donnarumma stava tenendo a galla il Milan che vacillava già sotto le sferzate dell'impetuoso Dybala. Poi, il buio. Assoluto. Due ...

Juventus-Milan 4-0 : doppietta Benatia - incubo Donnarumma. 13^ Coppa Italia per i bianconeri : Juventus-Milan 4-0- Finisce 4-0 in favore dei bianconeri la finale di Coppa Italia. Un successo maturato solamente nella ripresa. Primo tempo equilibrato, poi crollo rossonero nella ripresa. doppietta Benatia, poi gol Douglas Costa e autogol Kalinic. Disastroso Donnarumma sul gol di Douglas Costa e sul secondo gol di Benatia. 3 gol in 8 minuti per […] L'articolo Juventus-Milan 4-0: doppietta Benatia, incubo Donnarumma. 13^ Coppa Italia ...