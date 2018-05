Milan | addio a Gattuso senza Europa Spunta l’idea Sarri

André Silva - addio al Milan?/ Possibile scambio con Falcao - si lavora a un intreccio con il Monaco : André Silva, addio al Milan? Possibile scambio con Falcao, si lavora a un intreccio di calciomercato con il Monaco che darebbe ai rossoneri un bomber d'esperienza(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 12:52:00 GMT)

Jack Bonaventura - addio al Milan : sulle sue tracce c'è la Roma : Sul Milanista Jack Bonaventura sono puntati gli occhi della Roma, già attivissima sul mercato per la prossima stagione. Il dirigente sportivo Monchi ed Eusebio Di Francesco hanno già fatto presente il ...

PARTITA DI ADDIO ANDREA PIRLO / Tante star in campo il 21 maggio : sarà un Juventus-Milan tra vecchie glorie? : PARTITA di ADDIO ANDREA PIRLO, il 21 maggio prossimo in campo Tante stelle per l'ADDIO al calcio del centrocampista ex Juventus e Milan Campione del Mondo nel 2006 con l'Italia di Lippi.(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 19:49:00 GMT)

Suso-Milan - sarà addio? Ma il nome del sostituto fa già sognare i tifosi Video : La stagione è quasi giunta al termine e in casa #Milan si pensa a come costruire una squadra competitiva nella prossima stagione. I dirigenti rossoneri si stanno gia' muovendo sul mercato [Video]per individuare i profili giusti da inserire nell'organico a disposizione di Gattuso. Dopo i tanti soldi spesi durante la scorsa estate e dopo una stagione non all'altezza delle aspettative, l'obiettivo per la societa' di via Aldo Rossi dovra' essere ...

Milan - Champions addio : ora bisogna guardarsi alle spalle : Milan, Champions addio: ora bisogna guardarsi alle spalle Il pareggio di Torino ha sancito la fine del sogno Champions League e ora il Milan deve guardarsi alle spalle per non veder sfumare l’obiettivo minimo dell’Europa League. I rossoneri sono chiamati a difendere il sesto posto dagli assalti di Atalanta, Fiorentina e Sampdoria: due poltrone per […]

Milan-Sassuolo 1-1 - finisce la corsa Champions per Gattuso : addio quarto posto [FOTO] : 1/22 LaPresse ...

Sesto San Giovanni - donna uccisa con coltello nel petto/ Milano : “forse suicidio” - ma no biglietti d’addio : Milano, donna morta in casa con coltello nel petto, ultime notizie, Sesto San Giovanni: corpo in decomposizione. Il macabro ritrovamento e le piste sul suicidio(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 16:55:00 GMT)

Addio a Ray Wilkins - vestì la maglia del Milan negli anni Ottanta : Il calcio piange Ray Wilkins. L'ex centrocampista inglese del Milan è morto in un ospedale di Londra , il St George's Hospital di Tooting, dove era ricoverato dalla settimana scorsa. L'ex giocatore e ...

Ray Wilkins è morto/ Stroncato da infarto a 61 anni : addio all'ex stella di Milan - Chelsea e Inghilterra : Ray Wilkins è morto: fatale l'infarto che lo ha colpito la scorsa settimana, aveva 61 anni. Nella sua lunga carriera successi nel Milan, Chelsea e Inghilterra.(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 16:08:00 GMT)

Asamoah all'Inter/ Il ghanese della Juventus ha trovato casa a Milano : Dalbert a un passo dall'addio : Asamoah all'Inter, il ghanese della Juventus ha trovato casa a Milano. Ormai è vicinissima l'ufficialità del suo passaggio i nerazzurro dove è pronto ad andare a parametro zero.(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 19:33:00 GMT)

Juventus - Asamoah trova casa a Milano : addio a fine stagione - c’è l’Inter nel futuro : Juventus, Asamoah trova casa A Milano- Kwadwo Asamoah sarebbe ormai pronto a dire addio alla Juventus dopo 7 anni. Il terzino/centrocampista ghanese, con contratto in scadenza il prossimo giugno, è pronto a voltare pagina in vista del futuro. Come dichiarato dal proprio agente, Asamoah ha il 50% di possibilità di possibilità di rinnovare il proprio […] L'articolo Juventus, Asamoah trova casa a Milano: addio a fine stagione, c’è ...

Addio Roma - anche l'Abi dalla capitale si sposta verso Milano : Roma, 28 mar. , askanews, L'associazione bancaria da Roma si sposta verso Milano, un altro colpo negativo per l'immagine della capitale. Il progetto, secondo alcune fonti dell'Abi, è di cominciare a ...

