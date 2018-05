Michaela Biancofiore aggredita di notte a Roma da un rapinatore

Roma - aggredita in centro la deputata di Forza Italia Michaela Biancofiore : 'Ho inseguito il rapinatore' : L'onorevole Michaela Biancofiore è stata aggredita in pieno centro a Roma , mentre all'una di notte portava a spasso il cane. La deputata di Forza Italia è però riuscita a divincolarsi dal rapinatore ...

Roma, aggredita in centro la deputata Michaela Biancofiore

Michaela Biancofiore - ‘governo balneare’/ Video “Sud senza soldi non va in vacanza : vota M5s - vince Di Maio” : Michaela Biancofiore e il "governo balneare": Video La7, deputata Forza Italia "Elezioni in estate? Sud senza soldi non va in vacanza: vota M5s e vince Di Maio"(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 17:27:00 GMT)

Michaela Biancofiore - Fi - : 'Elezioni in estate? Al Sud non si possono permettere le vacanze - vincerebbe M5s' : Così la deputata di Forza Italia Michaela Biancofiore si è espressa sulla possibilità di un ritorno alle urne in estate. Ospite a L'Aria che tira,...