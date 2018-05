Meteo Italia | che tempo fa questo weekend 12-13 maggio

Previsioni Meteo - Maggio continua con fresco e instabilità in tutt’Italia : Previsioni Meteo – Il piglio fresco e temporalesco di questo Maggio 2108, si è manifestato sin dagli inizi del mese. Un po’ era anche nelle attese, data la reiterata azione anticiclonica e calda nella seconda parte di Aprile, un po’ troppo anticipata e persistente per non lasciare immaginare un guasto a seguire. A dire il vero, per il Centro Nord, anche Aprile si è manifestato abbastanza piovoso, seppure in un contesto termico sopra media. ...

Previsioni Meteo Italia : Il Bollettino Meteo Aggiornato con le Previsioni elaborate da Rete Meteo Amatori e le criticità emesse dalla Protezione Civile Nazionale.

Meteo - alta instabilità sull’Italia e rischio temporali nelle zone interne : Situazione Meteo caratterizzata da alta instabilità su tutto il Paese con fenomeni temporaleschi anche violenti misti a schiarite. temporali interesseranno soprattutto le zone montuose del nord e dell'Appennino centrale.Continua a leggere

Meteo - altro che primavera. Nuvole e temporali in tutta Italia almeno fino a giovedì : Quella appena iniziata sarà una settimana all'insegna della pioggia. Rovesci e temporali saranno una costante un po' in tutta Italia, specie sui rilievi, in Sardegna, al nord e sulla costa tirrenica.Questo non significa che pioverà 24 ore su 24, anzi. Non mancheranno anche delle belle parentesi soleggiate. Ma il maltempo sarà sempre in agguato, anche con forti grandinate o nubifragi, come già accaduto in diverse ...

Allerta Meteo - pesante avviso della Protezione Civile : temporali su tutta Italia - colpito il Nord e buona parte del Centro-Sud [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta meteo – Una vasta area di bassa pressione sta interessando l’Europa centro-meridionale e l’Italia. Nelle prossime ore impulsi di aria fredda accentueranno l’instabilità sulle regioni settentrionali e parte del Centro-Sud, dove si registreranno precipitazioni a prevalente carattere temporalesco. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta ...

Allerta Meteo - nuovo avviso della protezione civile : piogge e temporali per instabilità in tutt’Italia : Allerta Meteo – La vasta area depressionaria, che da alcuni giorni insiste sull’Italia, favorirà il transito di un nuovo impulso perturbato sulle regioni settentrionali determinando, nel corso delle prossime ore, nuove precipitazioni a prevalente carattere temporalesco, particolarmente su Lombardia e Piemonte. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali ...

Meteo - domenica di maltempo. Italia culla di temporali anche la prossima settimana : Prima domenica di maggio caratterizzata da forti temporali su gran parte della penisola. Neppure la prossima settimana piogge e temporali lasceranno l'Italia.Continua a leggere

Meteo di Maggio : 40°C in Italia - tra storia e previsione : NEL MONDO In Pakistan ed in India, questo è il periodo più caldo dell'anno prima del Monsone estivo. L'anno scorso, verso fine mese, una località del Pakistan ha raggiunto 53,5°C. Valore dapprima ...

Meteo di Maggio : i primi 40°C in Italia - tra storia e previsione : La previsione dei 2 centri Meteo più importanti del mondo occidentale: quello che diffonde le GFS americane e ECMWF europee, prospettano per l'Europa l'influenza di correnti oceaniche, perciò non ...

Meteo - Italia ostaggio del maltempo : fine settimana sotto l'acqua : L'ondata di maltempo che da alcuni giorni sta flagellando l'Italia continuerà a condizionare il tempo anche nel primo fine settimana del mese di maggio. Temporali e forti piogge, che...

Meteo weekend - ciclone sull’Italia : piogge e temporali sabato e domenica : Italia ancora ostaggio del maltempo: il vortice ciclonico che si è formato sulla penisola continuerà a far sentire i suoi effetti su molte zone del Paese anche nel corso del weekend.Continua a leggere