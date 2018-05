Meloni al bivio

meteoweb.eu

(Di venerdì 11 maggio 2018) Roma, 11 mag. (AdnKronos) – Fratelli d’Italia non scioglie la riserva su una partecipazione al governo M5s-Lega. Il partito è ancora diviso e attende una parola definitiva da Giorgia, che ha convocato per lunedì mattina, alle 12.30, la direzione nazionale proprio per valutare i pro e i contro di una ‘scelta governativa’ e serrare i ranghi, trovando una linea comune. “Lunedì prossimo ci sarà la direzione nazionale di Fdi: faremo il punto della situazione politica e vediamo…”, dice la presidente di Fdi lasciando Montecitorio al fianco di Ignazio La Russa. C’è forte amarezza tra le fila di Fdi per non essere stati coinvolti nelle trattative di questi giorni pur avendo un peso politico soprattutto al Senato con 18 parlamentari. Qualcosa, però, si sta muovendo. Stamattina, raccontano, ci sarebbero stati contatti con Lega e Cinque ...