Meloni al bivio : Roma, 11 mag. (AdnKronos) – Fratelli d’Italia non scioglie la riserva su una partecipazione al governo M5s-Lega. Il partito è ancora diviso e attende una parola definitiva da Giorgia Meloni, che ha convocato per lunedì mattina, alle 12.30, la direzione nazionale proprio per valutare i pro e i contro di una ‘scelta governativa’ e serrare i ranghi, trovando una linea comune. “Lunedì prossimo ci sarà la direzione ...