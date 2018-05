Mel B | Meno sesso da single

«Tasse meno care» - Scara Mel lini scopre le sue prime carte : Alleggerire la tassa rifiuti e le tariffe del servizio idrico, ragionare con i Comuni del mandamento per costruire un palaghiaccio comprensoriale, tagliare la tassa sull'occupazione del suolo pubblico ...

Governo : Meloni - perso tempo? Oggi meno che altre volte : Roma, 19 apr. (AdnKronos) – “Noi ce la stiamo mettendo tutta”. Lo dice Giorgia Meloni, leader di Fdi, sulla formazione di un Governo. Una perdita di tempo le consultazioni della presidente Elisabetta Casellati? Viene chiesto a Meloni fuori palazzo Giustiniani vista la difficoltà della trattativa in corso: “No, non è stata perdita di tempo, Oggi meno che in altre occasioni”. L'articolo Governo: Meloni, perso tempo? ...