Medicina | un’iniezione contro l’aterosclerosi

meteoweb.eu

: Tumore al seno. Un’iniezione di Toradol durante l’operazione per prevenire le recidive - Med_in_sintesi : Tumore al seno. Un’iniezione di Toradol durante l’operazione per prevenire le recidive - annamancuso60 : RT @parpinux: Tumore al seno: un’iniezione di Toradol durante l’operazione previene le recidive. Lo studio internazionale appena pubblicato… - IdelsonGnocchi : RT @parpinux: Tumore al seno: un’iniezione di Toradol durante l’operazione previene le recidive. Lo studio internazionale appena pubblicato… -

(Di venerdì 11 maggio 2018) Una semplice iniezione potrebbe un giorno combattere l’aterosclerosi, secondo una ricerca presentata alla conferenza ‘Vascular Discovery: From Genes to Medicine Scientific Sessions 2018’ dell’American Heart Association in corso a San Francisco. L’aterosclerosi è caratterizzata da un restringimento delle arterie e dei vasi sanguigni causato da un accumulo di una sostanza dura e cerosa chiamata placca, ricca di colesterolo. Attualmente vengono utilizzati farmaci come le statine perllare il colesterolo e ridurre la placca, ha spiegato Neel Mansukhani, autore principale dello studio e docente della Northwestern University di Chicago. “Ma le statine non sono in grado di invertire la malattia”, ha confermato. Altri approcci terapeutici per l’aterosclerosi includono la chirurgia per l’inserimento di bypass e stent, ma nemmeno questi ...