Mediaset Premium | Abbonamenti da 9 euro e partnership con SKY per il rilancio

Mediaset smentisce : «Premium non chiuderà il 31 luglio» : Attraverso un comunicato ufficiale, la società di Cologno Monzese ha smentito una serie di indiscrezioni in merito alla chiusura di Premium entro il 31 luglio. L'articolo Mediaset smentisce: «Premium non chiuderà il 31 luglio» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Ecco i prezzi degli abbonamenti di Mediaset Premium della prossima stagione : Svelati i prezzi degli abbonamenti di Mediaset Premium della stagione 2018 – 2019 con prezzi da soli 14,90 euro ma che con le offerte potrebbero arrivare a 9,90 euro prezzi abbonamenti Mediaset Premium 2018-2019 Mediaset Premium è in fermento e le prossime stagioni non saranno facili, perchè la piattaforma TV che ha creato il suo […]

Mediaset smentisce indiscrezioni su presunta chiusura di Premium : In merito a indiscrezioni giornalistiche odierne, Mediaset smentisce categoricamente la presunta chiusura di Mediaset Premium il 31 luglio 2018. Come già comunicato, Mediaset ha recentemente costituito la newco “R2 srl” nella quale verrà conferito unicamente il ramo d’azienda costituito dalla piattaforma tecnologica di Premium (area “Operation pay”).L’eventuale cessione a terzi della newco a fine ...

Sky lancia IPTV - prezzi da 9.90€ - Digitale terrestre e molto altro : Mediaset Premium annientata o se la compra? : Sky rinnova il suo palinsesto per il triennio 2018-2021: Champions League, Formula 1, Moto GP e tutto lo sport, lancia l’IPTV, prezzi in abbonamento da 9.90 euro e sbarco sul Digitale terrestre. Serve altro per abbattere Mediaset Premium Sky è pronta ad impadronirsi di Mediaset Premium? E’ fattibile? Dopo 3 anni senza Champions League, Sky […]

Calcio Estero Premium Mediaset - Programma e Telecronisti dal 4 al 6 Maggio : Venerdi 4, Sabato 5 e Domenica 6 Maggio 2018 torna la “Ligue 1”, il campionato Francese che Premium Sport trasmette in esclusiva. Oltre che in tv, gli abbonati potranno vedere tutte le partite anche online su pc e iPad grazie al servizio gratuito Prem...

Serie A Premium Sport Diretta 36a Giornata - Palinsesto e Telecronisti Mediaset : Sabato 5 e Domenica 6 Maggio 2018 in programma sui canali Premium la Giornata del campionato di Serie A 2017/18. Premium trasmetterà in Diretta tutte le partite in casa e in trasferta di Milan, Inter, Juventus, Roma, Napoli, Lazio, Fiorentina e Genoa</...

Riverdale 2 - Lucifer 3 e Famous in Love 2 nell’estate di Mediaset Premium : i palinsesti da giugno ad agosto : Non sarà un'estate off su Mediaset Premium dove arriveranno nei prossimi mesi alcune delle serie più attese: Riverdale 2, Lucifer 3 e Famous in Love 2. Sono questi alcuni titoli delle serie tv che arriveranno tra giugno e agosto sulle reti Mediaset Premium dedicate alle serie tv. A queste si aggiungeranno le serie in onda e quelle che man mano saranno annunciate tra repliche e novità assolute. Proprio nei giorni scorsi vi abbiamo annunciato ...

Premium Champions Semifinali Ritorno - Palinsesto e Telecronisti Sport Mediaset : Real - Bayern e ROMA-Liverpool su Premium Sport HD e anche in chiaro su Canale 5 HD Martedì 1 e Mercoledi 2 Maggio 2018, torna con il Ritorno delle Semifinali della &ldq...

Sky e Mediaset Premium si scambiano i canali : ecco la situazione : Sky e Mediaset Premium unite in modo tale da monopolizzare il mercato delle TV Pay per View? Ipotesi abbastanza lontana dalla realtà, almeno per il momento. Tuttavia qualcosa sta cambiando nel rapporto tra le due super potenze nel mercato televisivo a pagamento. Infatti, se prima c'era una guerra aperta tra le due emittenti, adesso sembra essere nato un principio di collaborazione. Non si sa a cosa sia dovuto questo cambiamento dei rapporti tra ...

Mediaset Premium ancora in rosso : nel 2017 perdite per 75 milioni : Conti ancora in rosso per Mediaset Premium nel 2017, seppur in miglioramento dopo il -384 milioni fatto segnare nell'esercizio 2016. L'articolo Mediaset Premium ancora in rosso: nel 2017 perdite per 75 milioni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Life Sentence arriva su Mediaset Premium : la nuova serie di Lucy Hale ha una data ufficiale : Life Sentence in onda in Italia? Finalmente ci sono una data ufficiale e una rete per la serie tv con Lucy Hale di Pretty Little Liars. Proprio la dolce e stravagante Aria sarà la protagonista della nuova serie The CW che ha preso il via il 7 marzo scorso negli Usa ma che non sta portando a casa gli ascolti sperati tanto che si parla già di una possibile cancellazione per lei. Sarà davvero così? La risposta ufficiale potrebbe arrivare agli ...

Serie A oggi 29 aprile 2018 : diretta Sky e Mediaset Premium - tutte le partite in streaming : Serie A: diretta tv e streaming Mediaset Premium, oggi 29 aprile 2018 Si parte alle 15:00 con la diretta Premium su Premium Sport HD che anticipa tutti i match del pomeriggio, ecco quali. Bologna-...