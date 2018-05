Mazda - Akira Marumoto nominato amministratore delegato

quattroruote

(Di venerdì 11 maggio 2018) Cambio di poltrone allaè statonuovo amministatorein sostituzione dell'attuale ceo, Masamichi Kogai. Le nomine saranno ratificate il 26 giugno prossimo, in occasione dell'annuale assemblea degli azionisti. Il nuovo ceo avrà il compito di guidare laverso una ripresa della crescita degli utili, ultimamente calati a fronte del rallentamento del mercato statunitense e alla forte concorrenza in Cina.La partnership con Toyota. Dopo cinque anni al timone, Masamichi Kogai dunque lascia la carica di ceo e assumerà quella di representative director e chaiman of the board della Casa giapponese. Suo il merito, in questo lustro, di aver stretto legami profondi con la Toyota, attraverso un'alleanza strategica avviata nel 2015 e orientata, tra l'altro, allo sviluppo di tecnologie elettriche e di soluzioni per le auto connesse.