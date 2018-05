Matteo Renzi | il bue che dà del cornuto all' asino | ' Ora Luigi Di Maio e Matteo Salvini

Silvio Berlusconi - la telefonata di Matteo Renzi che gli ha fatto cambiare idea : 'Mattarella pronto al voto a luglio' : Mentre la tempesta politica imperversava, con leghisti e grillini erano a un passo dall'accordo, in attesa che da Forza Italia cadesse l'ultimo veto, nella cerchia ristretta del Cav si consumava lo ...

Denis Verdini pialla Matteo Renzi : 'Poca lucidità - ormai è ai margini di tutto' : Un Denis Verdini durissimo, quello che è intervenuto a PiazzaPulita di Corrado Formigli su La7 per fare il punto sull'intricata soluzione politica. Non si parla soltanto del patto Lega-M5s e di Silvio Berlusconi , ma anche di Matteo Renzi . E sull'ex segretario del Pd, Verdini, ha pochi dubbi. Due sentenze, una più dura dell'altra. La ...

'Renzi come Elsa Fornero'. Quello che non avete notato : Matteo - l'umiliazione in tv : Ma lo psicanalista della Leopolda non può aiutare Matteo Renzi ? Inizia così un articolo del Fatto Quotidiano che sbertuccia l'ex premier, che non si vuole fare una ragione di essere caduto in ...

'Matteo Renzi è contentissimo dell'accordo tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio'. Maria Teresa Meli - la verità sul Pd : ' Matteo Renzi è contentissimo'. Il leader del Pd avrebbe accolto così l'accordo di governo imminente tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio . A sostenerlo è Maria Teresa Meli , giornalista del Corriere ...

Matteo Renzi lancia un nuovo leader del centrosinistra Video : Il Pd sosterra' il governo del Presidente Mattarella, ma se l'esecutivo neutrale non avra' i numeri come si suppone [Video], non si fara' trovare impreparato all'appuntamento con le urne. Un leader ideale c'è gia' e ad 'incoronarlo' in tal senso è Matteo Renzi, ospite a Di Martedì, su La7. Inutile dire che il candidato premier del centrosinistra sara' l'attuale premier, ancora formalmente in carica: Paolo Gentiloni. L'ipotesi era stata ...

Matteo Renzi - l'ultima promessa a cui non crede nessuno : 'Non correrò alle primarie del Pd' : Signore e signori, annotatevi l'ultima promessa di Matteo Renzi , colui che promise di ritirarsi dalla politica in caso di sconfitta al referendum del 4 marzo; colui che disse ad Enrico Letta 'stai sereno' per poi soffiargli il posto di premier a tempo record. La bombetta la sgancia in un'intervista a ...

Matteo Renzi - la strategia per affossare il Pd : la mossa del granchio - a chi la farà pagare : Nel Pd tutte le attenzioni dei big sono concentrate sulle prossime primarie per l'elezione del segretario che prenda il posto del dimissionario Matteo Renzi . Ed è proprio l'ex premier a mettere in ...

Matteo Renzi chiama Matteo Salvini : 'Ma davvero non riuscite a convincere Silvio Berlusconi?' : No, le urne no. Ci sono due partiti che vedono con terrore un ritorno al voto prima o dopo l'estate: sono Forza Italia , oggi Berlusconi avrebbe svelato un sondaggio che dà gli azzurri al 12%, e il Pd,...

Maria Elena Boschi - il suo ruolo nel far saltare l'accordo tra Pd e M5s : la verità sull'ospitata di Matteo Renzi da Fabio Fazio : Mentre il caos su quel che sarà a Palazzo Chigi si fa all'apparenza irrisolvibile, filtra dai palazzi una versione intrigante del perché , e per causa di chi, è saltato una decina di giorni fa l'...

Matteo Renzi e Pd pronti a sostenere un esecutivo di centrodestra per una poltrona : Il Pd Renziano sarebbe pronto a sostenere un esecutivo di centrodestra . La vera partita dei dem, riporta il Tempo in un retroscena, sarà la trattativa per la formazione del nuovo governo. Tra le ...

Matteo Renzi - la coltellata di Matteo Richetti : 'Che errore ricandidare Maria Elena Boschi' : L'ultima coltellata a Matteo Renzi arriva da quello che è ormai un ex fedelissimo: Matteo Richetti , responsabile della comunicazione del Pd. La coltellata viene sganciata nel corso del Faccia a ...

Pd - Richetti attacca Matteo Renzi : "Doveva farsi da parte con Boschi" Il dem si smarca dall'ex segretario : Matteo Renzi sulla graticola di La7. Non è una novità, visto che l'ex premier ed ex segretario Pd rappresenta il convitato di pietra di tutti i programmi politici della Tv di Urbano Cairo. Ma a (s)parlare di lui, intervistato da Giovanni Minoli a Faccia a Faccia questa volta c'è Matteo Richetti, responsabile della comunicazione del Partito Democratico nonché, fino a qualche tempo fa, vicino a Renzi. Segui su ...

Pd e Matteo Renzi - il sondaggio di Nando Pangoncelli : crollano sotto ai livelli raccolti al voto del 4 marzo : Questa, in estrema sintesi, la parabola politica democratica delle ultime settimane. Una parabola che ha confermato, nei fatti, che il leader è soltanto uno: Renzi. Il risultato? Un ulteriore crollo ...

Fedele Confalonieri lancia Matteo Renzi come erede di Silvio Berlusconi : La missione era difficile. E per il momento può dirsi fallita. Convincere esponenti di altri gruppi a sostenere un governo di centrodestra. Al momento non si registrano esodi di massa. Non sono più ...