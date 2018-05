Mattarella dà più tempo ma avrà l’ultima parola su Ue | alleanze e squadra 

Governo - M5s e Lega chiedono più tempo a Mattarella | Salvini : "Non si romperà l'alleanza di centrodestra" : Possibile una svolta per il Governo. Salvini e Di Maio, dopo un vertice a due, chiedono 24 ore di tempo a Mattarella per vedere se riusciranno a trovare una intesa. Forza Italia dovrà decidere che posizione prendere in caso di accordo

Sergio Mattarella : non c'è più tempo - parte un governo neutrale : Nella lunga giornata di lunedì hanno avuto luogo le consultazioni al Quirinale durante le quali Mattarella ha incontrato le varie forze politiche: prima Di Maio, poi Salvini, Meloni e Berlusconi, il Pd con Martina ed infine gli altri partiti seguiti da Fico e dalla Casellati. A fine giornata raccogliamo, dalle parole del capo dello stato, una sicurezza: partirà un governo di tregua, soluzione che ribolliva in pentola da tutta la settimana, dalla ...

Le consultazioni di Fiorello... al cellulare. 'Mi ha chiamato Mattarella - non ne può più' : Magro, abbronzato, inarrestabile. Semplicemente Fiorello: 'Devo fare in fretta che ho le consultazioni' scherza sul palco del Festival della tv e dei nuovi media di Dogliani 'da siciliano Mattarella ...

Fico : 'Missione compiuta - dialogo M5s-Pd avviato'. Mattarella - e Di Maio - in attesa dell'esito della direzione dem : 'C'è dialogo fra Movimento 5 stelle e Partito democratico. Il mio mandato si chiude con esito positivo'. Così il presidente della Camera dopo aver riferito al capo dello Stato sulla sua esplorazione. ...

Consultazioni - il retroscena su Sergio Mattarella : disposto a concedere più tempo per il governo M5s-Pd : Pronti a tutto pur di non far governare Matteo Salvini e centrodestra. Secondo il Corriere della Sera , Sergio Mattarella sarebbe discosto a concedere più tempo all'esploratore Roberto Fico , ...

Mattarella : dopo due mesi è dovere fare Governo al più presto : Roma, 23 apr. , askanews, 'A distanza di quasi due mesi dalle elezioni politiche del 4 marzo va sottolineato il dovere di dare al più presto un Governo all'Italia'. Lo ha detto, a quanto si è appreso, ...

Crozza è Mattarella - che preso per sfinimento invoca l’inciucio : “Una volta per tutte - non ne posso più” : Nel corso di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì in prima serata sul Nove, Maurizio Crozza veste i panni del presidente Mattarella che, ormai esausto dalle consultazioni politiche, si sfoga con i suoi corazzieri fino ad invocare l’arrivo di un benedetto inciucio tra i partiti che ponga fine alla situazione di stallo in cui versa la politica italiana: “Io non ne posso più! Ma perché non fanno sto maledetto inciucio, una volta per tutte?” Live ...

Mattarella "ora nuove consultazioni"/ 'Serve più tempo. Secondo giro consultazioni' - Martina chiude a Di Maio : Mattarella, 'ora nuove consultazioni': Luigi Di Maio, 'contratto Governo con Martina o Salvini', ma il Pd chiude e la Lega sta con Berlusconi.

Quando Mattarella non sarà più notaio : L'ultima gnagnera è che Mattarella è un notaio, che non parla, si limita ad ascoltare, uno che timbra e vidima, guai a pensare che possa avere un suo percorso politico, ci mancherebbe, chi si aspetta ...

Più difficile il compito per Mattarella. Rischio ritorno al voto : Domani inizia il primo giro di consultazioni che, a quanto trapela dal Quirinale, non devono essere intese come un obbligo rituale. Il capo dello Stato è intenzionato a chiedere risposte, indicazioni ...

Rogo Livorno - Mattarella : non è più accettabiole morire sul lavoro : Roma, 29 mar. , askanews, Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una dichiarazione ha espresso il suo 'profondo cordoglio' per la morte dei due operai a Livorno. 'Sono vicino alle loro ...

Moro - Gentiloni : 40 anni fa il più grave attacco alla Repubblica. Mattarella in via Fani : 'Moro. Una mattina di 40 anni fa il più grave attacco alla Repubblica. L'Italia rende omaggio a un grande leader politico, ai carabinieri Leonardi e Ricci e agli agenti di Polizia Iozzino Rivera e ...