Matrimoni gay vietati nel chiostro francescano del Comune a Sorrento

Sorrento - vietato Matrimonio gay nel Chiostro di San Francesco : Il sindaco: "E' di proprietà del Comune, ma vicino al monastero francescano: non mi sembra opportuno"

Vietati i Matrimoni gay nel Chiostro di San Francesco a Sorrento : Non si potranno celebrare unioni omosessuali in quello che è uno dei luoghi più suggestivi della cittadina campana, dove ogni anno si sposano 200 coppie con rito civile

Adozioni e Matrimoni gay - quando la legge è scritta da giudici e sindaci : Chiara Appendino. (Massimo Alberico, Ipa) La decisione di Chiara Appendino di registrare all’anagrafe un bambino figlio di due mamme, prima volta in Italia, è solo l’ultimo caso in cui un sindaco agisce colmando un vuoto legislativo per riconoscere un diritto ad una coppia omosessuale. In principio, infatti, la battaglia fu per il riconoscimento dei matrimoni celebrati all’estero. Diventati argomento per le aule di tribunale e ...

Legnano - arrivano i corsi preMatrimoniali laici aperti anche a coppie gay : ad organizzarli è il Comune : Sempre più persone scelgono oggi il matrimonio civile per questo il Comune di Legnano, nel milanese, ha deciso di organizzare un corso prematrimoniale per le unioni laiche, aperto a tutti: anche alle coppie gay. Gli incontri sono tenuti da uno psicologo, una coppia guida, un avvocato matrimonialista, un consulente familiare e anche da don Paolo Gessaga, uno dei parroci di Legnano che si è detto pronto ad accogliere tutti per spiegare cosa ...

CENTRO SPOSI/ Stati Uniti - negozio per articoli Matrimoniali chiude per le minacce di morte dei gay : Un negozio di articoli matrimoniali i cui proprietari sono di fede cristiana, ha chiuso i battenti negli Stati Uniti, in vista di una ordinanza che obbliga a servire i clienti gay(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 23:34:00 GMT)