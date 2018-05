Massimo D' Alema | dove si è rifugiato mentre l' Italia era nel caos

Massimo D'Alema - perché Nicola Zingaretti è l'uomo che può riportarlo nel Pd : Qualcosa torna a bollire nella pentola del Partito democratico, con il ritorno sulla scena di vecchie conoscenze come Massimo D'Alema e Pierluigi Bersani . Pochi, anzi pochissimi dirigenti dem oggi ...

Vittorio Feltri contro Massimo D'Alema : 'Critica Vladimir Putin? Preferisce Breznev e Stalin' : Il Baffino nostrano, però, ha legato l'attacco alle vicende relative alla politica italiana, accusando i nuovi politici di avere simpatia per Putin. Una risposta, su Twitter, è arrivata da Vittorio ...

Massimo D'Alema ci prova col M5s : 'Un pezzo del nostro mondo - serve confronto' : E occhio a D'Alema, il quale intervistato dal Corsera , parlando del M5s ha commentato: 'Lì c'è un pezzo del nostro mondo. Il confronto è necessario a verificare la possibilità di avere un programma ...

Massimo D'Alema : "Inevitabile il dialogo con M5s. Lì c'è un pezzo del nostro mondo" : Il dialogo politico con il M5S è inevitabile. E' l'osservazione fatta da Massimo D'Alema in un'intervista al "Corriere della Sera" nella quale, oltre ad analizzare il deludente risultato di Leu e il travaglio del Pd dopo la sconfitta elettorale, parla anche del rapporto con i 5Stelle."Lì c'è un pezzo del nostro mondo - afferma l'ex premier, che non è riuscito a farsi rieleggere in Puglia nella lista di Liberi e Uguali ...

Massimo D'Alema fuori dal Parlamento e demolito dagli elettori : 'Ho preso meno voti di chi ho incontrato' : Non è stato Matteo Renzi a rottamare Massimo D'Alema . Peggio: a mandare a casa Baffino sono stati i suoi elettori, quelli del collegio di Nardò dove l'ex premier, vicinissimo al Salento, è ...

The end. Per Massimo D'Alema è stata "l'ultima battaglia in prima linea" : "È andata", commenta Massimo D'Alema esaurito il conteggio. È andata male per lui, non si è conquistato la possibilità di rientrare in Parlamento dopo 5 anni di esilio. Nel suo collegio salentino è arrivato quarto, con il 3,9%, ma non c'è ripescaggio neanche al proporzionale. "Ho preso meno voti delle persone che ho incontrato" afferma in un colloquio con il Corriere della Sera l'esponente di Liberi e ...

Disfatta per Massimo D'Alema in Puglia : ex premier arriva quarto nel collegio di Nardò per il Senato : L'ex Presidente del Consiglio ha raccolto meno di mille voti (842, quando le sezioni scrutinate sono 32 su 33), pari a poco più del 5% (5.41% 32/33 sezioni) dei consensi

Massimo D'Alema firma contro la Tap : la retromarcia dopo cinque anni : Massimo D'Alema è disposto a tutti per vincere nel complicato collegio di Lecce, anche rimangiarsi di sana pianta quanto detto - proprio in Salento - appena cinque anni fa. La mossa disperata di ...

Vauro attacca Massimo D'Alema : 'E' stato lui a fare il primo inciucio' : Vauro Senesi, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7 , dà un giudizio impietoso sul ritorno in politica di Massimo D'Alema candidato con LeU in Puglia: 'Più che liberi e uguali mi sembrano ...

Massimo D'Alema inedito su Panorama : Sul numero in edicola dal 1 marzo, attacca Renzi e critica Gentiloni sapendo di giocarsi il tutto per tutto con questa tornata elettorale