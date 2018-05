Maryam Tancredi è la vincitrice di The Voice | ecco chi è

The Voice of Italy - vince Maryam Tancredi. Ma era già famosa in tv : ecco dove l’abbiamo già vista : ‘The Voice of Italy’, è Maryam Tancredi la vincitrice della quinta edizione del popolare talent show in onda Rai2. La giovane cantante del team di Al Bano ha trionfato con il si 64,81% dei voti, battendo Beatrice Pezzini del team di J-Ax, arrivata seconda e Andrea Butturini del team Cristina Scabbia, eliminato al penultimo televoto e medaglia di bronzo. Quarta e ultima classificata Asia Sagripanti del team di Francesco Renga. ...

The Voice of Italy - la finale : vince Maryam Tancredi (con un inedito già dimenticato). Ma la vera notizia riguarda Al Bano : La finale di The Voice of Italy rischiava di passare totalmente inosservata, sennonché l’annuncio in diretta della nascita del pargolo di Cristel Carrisi, figlia di Al Bano e Romina Power, ha dato una notizia a un’edizione particolarmente anonima del talent musicale di RaiDue. Al Bano è diventato nonno per la prima volta e “salva” la baracca nella quale ha rivestito il ruolo di coach: “Questo è uno dei giorni più belli della mia ...

