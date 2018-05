Marvin Hagler | ' I pugili di oggi? Hanno dimenticato il sacrificio'

Blastingnews

(Di venerdì 11 maggio 2018), 'il meraviglioso', un nome che per la boxe non ha assolutamente bisogno di presentazioni. Dominatore incontrastato tra i pesi medi VIDEO negli anni '80 e campione indiscusso per sette anni, dal 1980 al 1987, è considerato tra i più grandidi tutti i tempi. Alcuni suoi match sono entrati nella leggenda dello sport, in particolare quelli contro Roberto Duran del 1983 e contro Thomas Hearns del 1985, oppure l'ultimo, superbo, contro Sugar Ray Leonard che si concluse con la vittoria ai punti di quest'ultimo con un verdetto controverso. Ad ogni modo, da quel match del 6 aprile 1987,non ha più voluto saperne di salire sul ring. Una decisione maturata contro la politica che manovra lo sport e che lo spinse anche a rifiutare borse milionarie per una rivincita con Leonard. Si è trasferito a Milano, in Italia, ha recitato in qualche pellicola ...