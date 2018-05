Martina | “Sono preoccupato”

meteoweb.eu

(Di venerdì 11 maggio 2018) Roma, 11 mag. (AdnKronos) – “Sono preoccupato quando si compone l’ipotesi di un’alleanza di governo tutta giocata su una capacità di spesa insostenibile per lo Stato”. Lo dichiara il segretario reggente del Partito democratico Maurizio, ospite questa mattina a ‘Radio Anch’io’ su Radio Raiuno, in merito alla trattative in corso tra Lega e Movimento 5 Stelle per la formazione di un esecutivo giallo-verde. “Non si possono mettere insieme Flat fax e reddito di cittadinanza perché – spiega– insieme creano solo più deficit e debito. Scaricheranno le risposte di questo governo sulle generazioni future”.“Noi dobbiamo sfidarle – aggiunge – prepararci a costruire l’alternativa. Un’opposizione che sta nel paese reale, che sfida questo nuovo governo con risposte socialmente più ...