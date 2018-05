Martina : “Sono preoccupato” : Roma, 11 mag. (AdnKronos) – “Sono preoccupato quando si compone l’ipotesi di un’alleanza di governo tutta giocata su una capacità di spesa insostenibile per lo Stato”. Lo dichiara il segretario reggente del Partito democratico Maurizio Martina, ospite questa mattina a ‘Radio Anch’io’ su Radio Raiuno, in merito alla trattative in corso tra Lega e Movimento 5 Stelle per la formazione di un esecutivo ...

Fabrizio Cicchitto - la sentenza definitiva su Martina e Di Maio : 'Vi spiego perché sono due storditi' : Non possiamo esimerci dal fare i conti con le posizioni veramente paradossali espresse in questo periodo post elettorale dallo 'statista Di Maio' e anche da alcune di quelle emerse nel Pd. Fin dall' ...

Martina : Pd faccia autocritica - non sono italiani a non capirci : Roma, 3 mag. , askanews, Il Pd deve 'guardare in faccia' il dato delle scorse elezioni, capirne le ragioni e fare 'una vera autocritica'. Lo ha detto Maurizio Martina parlando alla direzione Pd, ...

Pd - direzione : diretta – Martina : “Confronto sia franco. Riflettere su sconfitta : non sono gli italiani a non capire - ma noi” : A poche ore dall’inizio della direzione nazionale la situazione nel Pd resta quella di una spaccatura in due. Da una parte i renziani, dall’altra i non renziani. La riunione dell’organismo del Nazareno, fissata per decidere un eventuale dialogo con il M5s, è diventata in realtà un nuovo campo di battaglia, l’ennesimo, per decidere chi comanda nel partito, almeno nei prossimi mesi. E questo non potrà che avere delle ...

PD a rischio crac : i renziani sono 120 su 209 e firmano un documento contro Martina : No a "conte interne" in Direzione perchè sarebbe "dannoso", sì a un Pd "pronto a confrontarsi con tutti ma partendo dal rispetto dell'esito del voto: per questo non potremmo assolutamente votare la...

Pd - Boccia : “Documento renziani? Irrispettoso ma i numeri non sono quelli. Ora si voti su Martina” : “Ho trovato Irrispettoso e sgradevole il documento dei renziani, l’ennesima mancanza di rispetto. E deludenti sono le firme dei capigruppo Delrio e Marcucci. Ma i numeri non sono quelli”. Così Francesco Boccia, deputato vicino al presidente della regione Puglia Michele Emiliano, ha attaccato il documento dei parlamentari vicini all’ex premier. Un testo in cui si chiede di evitare conte alla Direzione dem di giovedì 3 ...

Pd - Martina : “Il 3 maggio dovremo capire se ci sono punti d’intesa - non decidere se fare o no un governo con il M5s” : “Il 3 maggio non dovremo decidere se fare o non fare un governo con M5s ma se iniziare un confronto, entrare nel merito delle questioni, capire se ci possono essere punti d’intesa. Siamo forze molto diverse e la strada è in salita. Ma i presunti vincitori del voto del 4 marzo non hanno offerto prospettive e ipotesi concrete per il Paese. Credo che arrivati a questo punto sia giusto capire se esiste la possibilità di un ...

PD - SCONTRO SU GOVERNO CON M5S / Marcucci vs Martina : Salvini - "sono su Scherzi a Parte" : Pd, Martina: “Referendum iscritti per intesa con M5s”. Sugli scenari politici: “Temo sia GOVERNO con Salvini che voto anticipato”. Le parole del segretario reggente del Partito democratico(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 18:51:00 GMT)

Governo - Di Maio : “Ok al dialogo con il Pdd - la Lega non vuole”. Martina : “Sì a confronto se sono finite le ambiguità” : “Io accetto la richiesta del capo dello Stato e presto incontrerò il Presidente della Camera per valutare la possibilità di questo percorso, visto e considerato che dall’altra parte non hanno voluto ascoltare i loro stessi elettori che chiedevano a Salvini di fare questo passo”. Così Luigi Di Maio sul blog dove aggiunge: “Questa è la settimana decisiva e sono molto ottimista” perché “non sarà un’alleanza: quello che ...

Fico - Pd spaccato. Martina : ok confronto. Orfini e Marcucci : non ci sono le condizioni : 'Non ci sono le condizioni minime per una maggioranza politica tra Cinque Stelle e Pd. Ascolteremo il presidente Fico con la dovuta attenzione, ma per noi le distanze sul programma restano molto ...

Governo - Orlando : “I tre punti di Martina? Possono contribuire a stanare gli altri e a far finire il balletto” : “Questa scelta di rivolgersi al Paese sia giusta e può contribuire a stanare gli altri e a far finire un balletto che sta diventando insopportabile”. Così Andrea Orlando, intercettato dai cronisti all’ingresso alla Camera dei Deputati, ha commentato le parole del segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, che in un post su Facebook ha chiesto di “ripartire da proposte concrete”, presentando tre punti: ...

Pd dilaniato - i renziani sono scatenati Nel mirino Martina - Richetti e... I nomi : La sconfitta elettorale del 4 marzo, la sesta consecutiva dal 2016, la settima se consideriamo anche le Regionali lombarde, ha lasciato un Pd sempre più dilaniato malgrado la "blindatura" dei fedelissimi attuata da Matteo Renzi nella famigerata notte delle candidature Segui su affaritaliani.it

Governo - Di Maio : “Vediamo evoluzioni nel centrodestra e nel Pd. Dichiarazioni di Martina Sono un passo avanti” : “Vediamo che ci sono delle evoluzioni negli altri schieramenti, evoluzioni a cui guardiamo. Registro come un passo in avanti la dichiarazione di stamattina del segretario del Pd Martina come sono ben consapevole che Matteo Salvini sappia che al Quirinale o ci vai con il 17% o con il 37% in ogni caso non fa 51% e quindi non crei una maggioranza”. Lo ha detto il leader del M5s Luigi Di Maio, incontrando i giornalisti a margine del ...