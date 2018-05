Mario Draghi in pressing sui leader europei | Serve una dotazione anticrisi

Bce - incontro tra Mario Draghi e gli studenti di Generazione Euro : ... Mario Draghi, ai ragazzi del premio Generazione Euro, la gara aperta agli studenti delle scuole secondarie superiori appassionati di economia. SEGUI L'EVENTO IN DIRETTA A PARTIRE DALLE 13:

Governo - il 'terzo uomo' del presidente Sergio Mattarella : Mario Draghi o Raffaele Cantone premier : Nel momento dello stallo, si torna a parlare del 'terzo uomo'. La trattativa tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini per formare un Governo langue, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per ora ...

Governo - Mario Draghi non sarà premier : dalla Bce arriva il no alla sua disponibilità : Il suo nome viene 'messo in acqua' come una zattera di salvataggio ogniqualvolta il nostro Paese si trova con l'acqua alla gola , cioè, spesso, , come nell'attuale impasse nella ricerca di una ...

Una intelligenza artificiale legge le espressioni facciali di Mario Draghi per prevedere cosa deciderà : (Foto: LaPress) Politici e amministratori, occhio alla mimica facciale. Se anche pensate di avere una perfetta poker face, le intelligenze artificiali potrebbero contraddirvi. È il presupposto da cui sono partiti due ricercatori giapponesi, Yoshiyuki Suimon e Daichi Isami, che con un software Microsoft (Emotion Api) hanno analizzato le espressioni facciali del governatore della Banca centrale europea (Bce) Mario Draghi durante le conferenze ...

"Pazienti - persistenti - prudenti". Mario Draghi assicura - avanti con il Qe finché l'inflazione non è a posto : La politica monetaria rimarrà "paziente, persistente e prudente". Non è momento di scossoni per la politica monetaria, secondo Mario Draghi. In un convegno a Francoforte, il presidente della Bce si mostra più fiducioso del passato sulle prospettive dell'inflazione che "procede nella giusta direzione, ma restano rischi e incertezze". Per questo "la politica monetaria deve essere ancora paziente, persistente e prudente per ...