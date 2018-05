Mariano Di Vaio lancia nuovo brand di moda che porta il suo nome

Mariano Di Vaio - ‘la gente ha bisogno degli influencer’ : Cominciamo dai numeri. Mariano Di Vaio è nato il 9 maggio del 1989, ad Assisi. A 18 anni si traferisce a Londra, poi a New York dove lavora come testimonial e ambassador, nel 2011 torna in Italia dove inizia a guadagnarsi fama internazionale lavorando per importanti case di moda. Nel 2012 apre un sito che si occupa di moda e cinema, il successo è immediato, Mariano apre un profilo su Instagram che oggi conta oltre 11 milioni di followers, ...

Mariano Di Vaio : «Essere fighi non basta» : Sei (e passa) milioni di follower su Instagram, 3,1 milioni di fan su Facebook, eletto da Forbes come l’influencer italiano under 30 più autorevole nel settore moda/e-commerce. Sono i numeri di Mariano Di Vaio, considerato una sorta di Chiara Ferragni al maschile, che da Assisi è partito poco più che adolescente per fare il modello e oggi a soli 29 anni si ritrova a essere imprenditore e re dei social. Sorriso aperto, ciuffo ipertrofico e fisico ...

La vera storia di Mariano Di Vaio - re degli influencer : Il pezzo è uscito sul numero di Vanity Fair in edicola dal 28 febbraio A un certo punto sparisce. Cellulare staccato, non si trova. Il golf club di Perugia è immerso in un sole pallido, sul green soffia un vento gelido, lui si è fermato fuori a «fare due buche», noi ci siamo rifugiati dentro. Passano i minuti. Marketing Specialist e Press Office sono sempre meno calmi. Si cerca la Range Rover: c’è, non può essere lontano. Si va a controllare ...

Mariano Di Vaio - re degli influencer under 30 secondo Forbes : A soli 28 anni Mariano Di Vaio è l’influencer under 30 numero 1 al mondo nella categoria retail/e-commerce nel settore moda con oltre 11 milioni di followers sui social. A decretarlo è Forbes, l’autorevole rivista economica che dà voce ai volti che stanno reinventando il presente ma anche il futuro al grido di “We Win Worldwide”. LEGGI: Mariano Di Vaio, il fashion blogger diventa cantante Chi è Mariano Di Vaio Mariano Di ...

