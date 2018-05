Maria De Filippi a Verissimo | “Il mio sogno è Amici internazionale”

Uomini e Donne - Mariano Catanzaro cacciato dal Trono? La De Filippi infuriata Video : Nuovo spazio dedicato a Uomini e Donne. La popolare trasmissione Mediaset tra poche settimane andra' in pausa estiva per poi ricominciare il prossimo autunno. Nei prossimi giorni verranno registrate le scelte delle troniste Nilufar Addati e Sara Affi Fella. E quella di Mariano Catanzaro [Video]? Moto probabilmente il ragazzo campano non scegliera' nessuno. Per quale motivo? Andiamo a vedere nel dettaglio cos'è successo nelle ultime ore. Le ...

Milly Carlucci - Ballando con le Stelle non andrà in onda sabato. Maria De Filippi - autostrada per il trionfo : Sabato sera Milly Carlucci non andrà in onda con Ballando con le Stelle e spiana la strada al trionfo di ascolti a Maria De Filippi e Amici . Nessun imprevisto, però: su Raiuno andrà in diretta la ...

Maria De Filippi sogna di cambiare il format “Amici” : ecco come : Amici: Maria De Filippi e il sogno di un format più internazionale Maria De Filippi confessa il sogno di voler cambiare il format di Amici. L’amata conduttrice Mediaset lo fa nell’intervista esclusiva rilasciata a Silvia Toffanin. “Il mio sogno – spiega la presentatrice nell’intervista, in onda domani su Canale5 – sarebbe avere un ‘Amici’ italiano […] L'articolo Maria De Filippi sogna di ...

Verissimo trasloca a Roma : Speciale Amici con Maria De Filippi : Silvia Toffanin fa le valigie e trasloca a Roma con il suo Verissimo, ma solo per questa settimana. Come ormai da tradizione, sabato 12 maggio torna lo Speciale dedicato ad "Amici"...

Maria De Filippi a Verissimo Speciale Amici : "Sogno un'edizione internazionale" : Maria De Filippi, in un’ intervista esclusiva rilasciata in occasione della puntata evento “Verissimo Speciale Amici”, in onda domani su Canale 5, parla di come sognerebbe l’evoluzione del suo format per le prossime edizioni: Il mio sogno sarebbe avere un “Amici” italiano che si scontri con un “Amici” francese, con uno spagnolo e così via… La popolare conduttrice, ospite del programma del weekend di Silvia Toffanin, a poche settimane ...

Il Volo ed Emma Marrone ospiti di Amici di Maria De Filippi il 12 maggio - presente anche Arisa : Tre gli ospiti di Amici di Maria De Filippi il 12 maggio: ai nomi di Emma Marrone ed Arisa, già presenti nella scorsa puntata del serale, si aggiunge il trio pop lirico Il Volo. La comunicazione è arriva oggi, nel Daytime su Real Time alle 13.50. I ragazzi della squadra bianca e della squadra blu rimasti in gara hanno appreso i nomi dei cantanti italiani che duetteranno con loro. I concorrenti coinvolti questa settimana nei duetti sono Emma ...

Tina lascia Uomini e Donne? Maria De Filippi senza parole : Il pubblico di Maria De Filippi trema: Tina Cipollari lascerà Uomini e Donne? Il trono Classico e il trono Over perderebbero una grande protagonista, se davvero l'opinionista dovesse abbandonare: nulla sarebbe più uguale a prima, anche Gianni Sperti perderebbe la sua spalla e siamo sicuri che Tina mancherebbe a tutti, pure se c'è qualcuno che la trova fuori dalle righe e spietata, ma è il suo ruolo che lo richiede. Negli anni, Tina è diventata ...

Nuovi tronisti Uomini e Donne 2018-2019 : chi sono i nuovi volti di Maria De Filippi : Ci sarà Michael Terlizzi tra i nuovi tronisti di Uomini e Donne 2018-2019? Ce lo siamo chiesti tutti sin dalla prima inquadratura tra il pubblico all'Isola dei famosi, un po' tutti abbiamo pensato che sarebbe stato il candidato perfetto per il trono Classico e potremmo avere ragione vedendolo seduto sul trono il prossimo settembre. Voci di corridoio continuano a dare Michael tronista della nuova stagione di Uomini e Donne, lui ha confermato di ...

Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono over 9 maggio 2018 : Maria De Filippi sgrida Gemma! : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono over 9 maggio 2018: Gianni visiona i messaggi di Ursula per scoprire la verità! Giorgio spiazza Gemma… Anticipazioni Uomini e Donne: Maria annuncia che Giorgio ha da comunicare qualcosa di molto importante a Gemma! Marco esce dallo studio! In Gianni nasce un atroce sospetto: Ursula e Sossio stanno insieme? Il dating show di Maria De Filippi è pronto a stupirci con una nuova registrazione ...

Maria De Filippi - ad Amici il momento che tutti aspettavano : Biondo ed Emma - 'ora è ufficiale'. Chi sgancia la bomba : La bomba la lancia il settimanale Spy . Si parla di Amici 17 di Maria De Filippi , dove sarebbe nato un clamoroso amore: quello tra Biondo , all'anagrafe Simone Baldasseroni , ed Emma Muscat , coppia ...

Uomini e Donne - Mariano Catanzaro cacciato dal Trono? La De Filippi infuriata : Nuovo spazio dedicato a "Uomini e Donne". La popolare trasmissione Mediaset tra poche settimane andrà in pausa estiva per poi ricominciare il prossimo autunno. Nei prossimi giorni verranno registrate le scelte delle troniste Nilufar Addati e Sara Affi Fella. E quella di Mariano Catanzaro? Moto probabilmente il ragazzo campano non sceglierà nessuno. Per quale motivo? Andiamo a vedere nel dettaglio cos'è successo nelle ultime ore. Le segnalazioni ...

Maria De Filippi stravolge Amici - la sfida diretta : come rivoluziona il format : La sfida con Ballando con le stelle di Milly Carlucci è di quelle all'ultimo sangue, nel prime time del sabato sera . E così ad Amici di Maria de Filippi ogni puntata pare introdurre delle sorprese o ...

Maria De Filippi - l'ultimo trionfo di Amici : il ballerino Giuseppe Giofrè in orbita - con chi andrà in tour : Amici di Maria De Filippi continua a sfornare talenti. E uno dei maggiori successi della conduttrice è sicuramente il ballerino Giuseppe Giofrè . Dopo aver vinto la finale del programma ed essersi ...