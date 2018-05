Marco Liorni cacciato via dalla Rai? Ecco perché e cosa succederà

“Lui no!”. L’Eredità - per il dopo Frizzi bufera sulla scelta del nuovo conduttore. Caduti i nomi di Carlo Conti e Marco Liorni - ecco che spunta quest’altro : Carlo Conti non resterà. dopo la morte di Fabrizio Frizzi la Rai aveva scelto lui. Una scelta di cuore, per l’amicizia che legava di due conduttori, che però già dalle prime fasi aveva subito avuto il sapore del contratto a termine. Carlo Conti non potrà condurre L’Eredità ancora per molto: ha molti programmi da condurre e non ce la farebbe. Così nei giorni scorsi era partito il toto nome per la triste successione di Fabrizio Frizzi. La ...

“Bye - bye Marco”. Liorni lascia La vita in diretta. Dopo anni di fortunata conduzione il presentatore ‘cambia casa’. Al suo posto un volto molto amato - soprattutto dal pubblico femminile : Un cambio di conduzione è alle porte a La vita in diretta. Infatti, marco Liorni sta dicendo addio al programma per lasciare spazio a un altro volto molto noto e molto amato. Recentemente si era parlato di una staffetta al timone dello show Rai e al ballottaggio c’erano Alberto Matano e Tiberio Timperi. Ora si sarebbe stato sciolto il nodo su chi guiderà la stagione 2018-2019 del programma di infotainment principe del servizio ...

Marco Liorni - l'addio alla Vita in diretta : al suo posto arriva Tiberio Timperi : Marco Liorni lascerà La Vita in diretta. Dopo anni passati a parlare di attualità, cronaca e costume, abbandona la trasmissione per dedicarsi ad un altro progetto molto importante il sabato pomeriggio.--Al suo posto andrà Tiberio Timperi, conferma TvBlog: "La conduzione maschile non sarà l’unica novità. […] Il programma avrà una durata più ridotta rispetto all’attuale, una nuova grafica, un nuovo studio e una nuova impaginazione rispetto ai ...

La Vita in Diretta : Tiberio Timperi sostituisce Marco Liorni : Tiberio Timperi sostituirà Marco Liorni da settembre a La Vita in Diretta La stagione televisiva 2017-2018 non è ancora terminata e già si stanno delineando i palinsesti televisivi della prossima stagione, quella 2018-2019. La stagione che partirà a settembre, in particolare in casa Rai, vedrà tantissime novità nel palinsesto dal daytime. Una delle novità principali riguarderà il contenitore pomeridiano della prima rete del servizio pubblico, La ...

Amadeus e Marco Liorni via da Reazione a Catena : ecco il conduttore ufficiale del game show di Rai1 : La notizia era trapelata già da tempo e che Amadeus avrebbe lasciato la conduzione di Reazione a Catena era ormai quasi certo. Ora arrivano le ultime indiscrezioni sul conduttore che prenderà le redini del programma di Rai Uno. Dopo i rumors che suggerivano l’arrivo di Marco Liorni, un altro nome sta avanzando con forza. Ma chi vedremo sulla rete ammiraglia nel programma preserale dell’estate? ecco tutti i dettagli sul nuovo conduttore e sulla ...

