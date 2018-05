Mancini c t dell' Italia | è caduto il muro dello Zenit | ora Robi può firmare

Accordo con lo Zenit - Mancini può diventare il ct della Nazionale : Roberto Mancini ha trovato l' Accordo con lo Zenit di San Pietroburgo per chiudere il rapporto di lavoro. Era l'ultimo ostacolo che divideva il tecnico jesino dalla panchina della Nazionale . Porte ...

Trapattoni : “Mancini merita la panchina della Nazionale” : Roberto Mancini “è stato un grande campione e come allenatore ha avuto anche delle esperienze internazionali per cui credo che possa veramente far bene” sulla panchina della Nazionale italiana. Lo ha detto Giovanni Trapattoni commentando le notizie che danno Mancini a un passo dal diventare il nuovo commissario tecnico della nazionale di calcio. “È un incarico che gli fa onore ma che merita anche – ha proseguito ...