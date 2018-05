Manchester City | Ederson nel Guinness dei primati per il rinvio più lungo del mondo

Il Manchester City batte il record di punti in premier : Il Manchester City ha coronato una stagione trionfale battendo il record di punti, di gol fatti e di vittorie in premier League: con la vittoria interna per 3-1 sul Brighton , Danilo, Bernardo Silva e ...

Manchester City : Yaya Tourè dice addio ai Citizens - : Gli auguro il meglio e mi auguro che possa restare nel mondo del calcio. Un consiglio per lui? Non sono la persona adatta per dirgli cosa è meglio fare. Se avrà ancora voglia di giocare però deve ...

Probabili Formazioni Manchester City-Brighton - Premier League 09-05-2018 : Le Probabili Formazioni di Leicester-Arsenal, Premier League 2017/2018, Ore 21.00: Spazio a chi ha giocato meno nei Cityzens; Seagulls con l’11 titolare Nel recupero della 31^giornata di Premier League il Brighton arriva all’Ethiad Stadium per affrontare i padroni di casa del Manchester City. Cityzens che vengono dal pareggio interno nell’ultimo match di campionato contro l’Huddersfield. Guardiola ha dichiarato di ...

Probabili Formazioni Manchester City-Huddersfield Town - Premier League 06-05-2018 : Le Probabili Formazioni di Manchester City-Huddersfield Town, Premier League 2017/2018, Ore 14.30: Un cambio nei Cityzens; formazione titolare per i Terriers. La domenica di Premier League, valida per la 37^giornata, si apre con il match dell’Ethiad Stadium tra i padroni di casa del Manchester City e l’Huddersfield. Cityzens che vengono dall’ennesima vittoria in campionato nell’ultima giornata ai danni del West Ham, e che ...

Manchester City - Guardiola : 'In estate investiremo 1000 milioni di euro!' : ROMA - ' investiremo tantissimi soldi durante il prossimo mercato, magari 1000 milioni di euro '. La battuta di Pep Guardiola ha fatto il giro del web. Il tecnico dei citizens ha risposto in modo ...

Manchester City - Guardiola : 'Investiremo 1000 milioni sul calciomercato...' : TORINO - Lo ha detto con il sorriso ma, viste le possibilità del Manchester City , potrebbe tranquillamente trasformarsi in ghigno. Pep Guardiola , ai microfoni di Sport Bild, ha parlato di calciomercato e delle prossime trattative dei campioni d'Inghilterra: ' Investiremo tanti soldi, magari 1000 milioni di euro... '. Una risata e poi la spiegazione: ' ...

Probabili Formazioni West Ham United-Manchester City - Premier League 29-04-2018 : Le Probabili Formazioni di West Ham United-Manchester City, Premier League 2017/2018, Ore 15.15: Negli Hammers rientro dal 1′ per Lanzini; alcuni cambi nei Cityzens. La domenica di Premier League, valevole per la 36^giornata, si apre con il match del London Stadium tra i padroni di casa del West Ham United e il Manchester City. Hammers che vengono dalla brutta sconfitta rimediata nell’ultimo turno di campionato contro ...

Manchester City - il discorso commovente di Guardiola allo staff : Non c'è mai stata storia, in Premier League, nel corso di questa stagione. È stato un vero e proprio monologo, quello del Manchester City di Pep Guardiola, protagonista di un campionato dominato dall'...

Probabili Formazioni Manchester City-Swansea - Premier League 22-04-2018 : Le Probabili Formazioni di Manchester City-Swansea, Premier League 2017/2018, 35^ Giornata ore 17.30: analisi e pronostico della partita. I Citizens festeggiano il titolo all’Etihad. Il Manchester City festeggia la conquista del titolo in Premier League, il quinto della sua storia, contro lo Swansea che, invece, vuole conquistare punti salvezza. Un match interessante all’Etihad, in un clima di festa, ma con Citizens e Swans in ...

Chelsea - Conte 'Il Manchester City dominerà anche nei prossimi anni' : LONDRA - 'Il Manchester City nei prossimi anni continuerà a dominare, in Inghilterra e in Europa'. L'incoronazione alla squadra di Guardiola, che quest'anno ha trionfato in Premier League e ha ...

Conte : 'Il Manchester City può dominare per molti anni' : Per l'allenatore del Chelsea Antonio Conte il Manchester City potrebbe dominare il calcio inglese per anni. La squadra di Pep Guardiola si è laureata campione di Premier League lo scorso fine ...

Premier League - cinque giocatori del Manchester City e Salah nella squadra ideale del 2017-2018 : LONDRA , INGHILTERRA, - C'è gran parte del Manchester City e Mohamed Salah nella squadra ideale della Premier League 2017-2018. I Citizens, campioni d'Inghilterra per la terza volta negli ultimi sette ...

Premier al Manchester City - che festa sul ‘sobrio’ aereo del presidente [VIDEO] : Il Manchester City si è laureato campione d’Inghilterra con largo anticipo, un risultato importante dopo la brutta eliminazione ai quarti di Champions League. La squadra di Guardiola non ha avuto modo di festeggiare in campo, la vittoria matematica del titolo è infatti arrivata dal ‘divano’ dopo la sconfitta casalinga del Manchester United. Poi la vera festa sul ‘sobrio’ aereo del presidente. Premier al Manchester ...

Le vittorie meste di Manchester City e Psg : Manchester. Come non c'è traversa colpita che non sia clamorosa, non c'è cavalcata che non sia trionfale, non c'è sfida tra Steaua e Rapid senza almeno un ferito, non c'è Sarri senza scuse e non c'è ...