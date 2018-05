Mamme | in Italia non è una festa | giovani e senza lavoro | pochi asili e tanti ostacoli

L'Italia fa la festa alle Mamme : il primo figlio a 31 anni : Sarà pure la festa della Mamma, ma di festeggiare tante donne che hanno dei figli non ne hanno proprio voglia. L'Italia continua infatti a essere il fanalino di coda tra i Paesi europei...

Mamme italiane in difficoltà : sempre più donne costrette a scegliere tra carriera e famiglia : Un studio di Save the Children analizza la condizione delle Mamme in Italia: tra le regioni la Campania è quella in cui essere madre è più difficile, perché manca una rete di assistenza. L'organizzazione, con il progetto Fiocchi in Ospedale" ha attivato in 9 ospedali uno spazio per sostenere le donne in gravidanza.Continua a leggere

Festa della mamma - "Le Equilibriste". Rapporto di Save the Children sulle Mamme italiane : La Ong ha presentato il Rapporto sulla condizione delle mamme italiane in vista della Festa di domenica. Bolzano e Trento in vetta, ultimi posti per le regioni del sud

Maternità in Italia : sempre più difficile per le Mamme in Italia bilanciare carichi familiari e vita lavorativa : Decidono di diventare madri sempre più tardi (l’Italia è in vetta alla classifica europea per anzianità delle donne al primo parto con una media di 31 anni)[1] e rinunciano sempre più spesso alla carriera professionale quando si tratta di dover scegliere tra lavoro e impegni familiari (il 37% delle donne tra i 25 e i 49 anni con almeno un figlio risulta inattiva)[2]. Una scarsa o inesistente rete per la prima infanzia e poco sostegno per le ...

Salute : 90mila Mamme italiane con depressione - al via la campagna Onda : Al via da oggi “Un sorriso per le mamme”, la campagna di Onda, Osservatorio nazionale per la Salute della donna e di genere, che ha l’obiettivo di combattere la depressione nel periodo perinatale, che comprende la gravidanza e il post-partum, che colpisce ogni anno circa 90 mila donne in Italia. Il progetto, nato nel 2010 e rilanciato oggi a Milano nel corso del convegno ‘Curare la depressione nella maternità con i ...

Il parto "easy" di Kate Middleton? No. Sul web ci si indigna per le Mamme italiane con difficoltà a lavoro- VIDEO : Kate Middleton ha sconvolto il mondo femminile per la sua apparizione in forma perfetta a poche ore dal parto. Ma sono queste le notizie sulle quali dovremmo porre la nostra attenzione? Ovviamente no, anzi sono notizie che "...

Torino - l’anagrafe registra il figlio di due Mamme. È la prima volta in Italia : Aveva promesso di “forzare la mano” e l’ha fatto. La sindaca di Torino Chiara Appendino ha firmato l’atto che riconosce Niccolò Pietro, nato da procreazione assistita, come figlio di Chiara Foglietta e Micaela Ghisleni. Oltre a lui, sono stati trascritti gli atti di altri due bambini nati da coppie omogenitoriali. Si tratta del primo caso in Italia: mai un Comune aveva riconosciuto pari diritti ai figli di coppie gay ...

