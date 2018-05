Maltempo Pavia | violento temporale | acqua e grandine 

meteoweb.eu

: #Pavia, violento temporale e grandine: allagamenti e traffico in tilt per il #maltempo - qn_giorno : #Pavia, violento temporale e grandine: allagamenti e traffico in tilt per il #maltempo - InchiostroPavia : ?? UMF - University Music Festival è nuovamente rimandato causa maltempo ?? Le band si esibiranno presso Radio Aut!… - AleRepossi : Violento temporale su #Pavia. Acqua e grandine, allagate strade, cantine e garage #maltempo - via Il Ticino: -

(Di venerdì 11 maggio 2018) Unsi è abbattuto nel tardo pomeriggio sue sui comuni più vicini al capoluogo. A partire dalle 18 è iniziata a scendere sulla cittàmescolata a grandine, allagando strade, cantine e garage. Il centralino della caserma dei vigili del fuoco è stato tempestato di chiamate. Fortunatamente non si registrano al momento incidenti. Il traffico però è risultato fortemente rallentato: in entrata e in uscita dalla città si sono registrate lunghe code, anche perché ilè coinciso con l’orario di rientro a casa dopo la chiusura della giornata di lavoro. L'articoloMeteo Web.