Maltempo | il sindaco di Volterra | “I consorzi siano più incisivi”

Maltempo - il candidato sindaco Cavallari : 'mancata manutenzione e controllo - gestione superficiale del patrimonio' : Io, però, posso fare ai cittadini una promessa che sono certo di mantenere: sicuramente non ci saranno disponibilità per assecondare gli appetiti famelici della politica che ha ridotto Teramo in ...

Maltempo - il sindaco di Volterra : “Ora bisogna mettere in sicurezza l’area della frana” : “Il nostro obiettivo nel breve periodo è la completa messa in sicurezza dell’area: Mazzolla deve tornare ad avere l’accesso principale al borgo, poi è necessario individuare e fare chiarezza sulle cause del cedimento”. Lo afferma il sindaco di Volterra Marco Buselli dopo un sopralluogo nella frazione dove il giorno di Pasqua c’è stata una frana che ha costretto a far evacuare alcune abitazioni. Buselli sottolinea ...

Maltempo - mareggiata-tsunami a Maratea. Il Sindaco : “situazione catastrofica” : 1/18 ...

Maltempo - il sindaco di Bracciano : “L’ecosistema è stato compromesso” : Malgrado pioggia e neve, il livello del Lago di Bracciano non aumenta: secondo i dati riportati dal portale Bracciano Smart Lake, in poco più di un mese il livello del lago ha riguadagnato 14,5 cm, passando dal dato di -178 cm sotto il livello idrometrico rilevato il 17 febbraio scorso a -163,5 cm registrato questa mattina. “Siamo nelle stesse condizioni dello scorso anno, e dato che si prevede una stagione estiva nuovamente siccitosa, si ...

Allerta Meteo : forte Maltempo a Genova - a rischio la gara contro il Milan - le parole del sindaco di Genova : 1/4 Tano Pecoraro ...

Maltempo Genova - il sindaco : nulla osta allo svolgimento della partita Genoa-Milan : “Per quanto riguarda il nostro punto di vista c’e’ il nulla osta allo svolgimento della partita. L’afflusso allo stadio dovra’ essere piu’ controllato, perche’ siamo ancora in allerta arancione, ma per quanto riguarda il deflusso saremo gia’ in gialla e quindi in condizioni migliori“: lo ha dichiarato il sindaco di Genova, Marco Bucci, in riferimento alla situazione meteo e alla partita ...

Maltempo - il sindaco di Abetone : accordo con l’Anas sulla Ss12 : “Siamo riusciti a trovare un accordo importante con Anas che garantisca la riapertura pur parziale della Ss 12 e al contempo la massima sicurezza per gli utenti”. Lo affermano in una nota il sindaco di Abetone Cutigliano (Pistoia), Diego Petrucci, e il vicesindaco, Alessandro Barachini che ha seguito in prima persona tutta la vicenda. “La strada statale – proseguono – sarà riaperta da domani mattina nelle seguenti ...

Maltempo Marche - il sindaco di Pesaro : domani niente scuole chiuse : “domani, sabato 3 marzo, tutte le scuole pesaresi saranno aperte, comprese le superiori. Le strade sono percorribili e Adriabus garantisce il trasporto pubblico per gli studenti anche dai Comuni della provincia. La protezione civile prevede per le prossime ore pioggia debole e temperature in leggero aumento“: lo ha dichiarato il sindaco di Pesaro. L'articolo Maltempo Marche, il sindaco di Pesaro: domani niente scuole chiuse sembra ...

Maltempo e neve a Roma - il sindaco Raggi : “E’ andata bene - i fatti ci hanno dato ragione” : “E’ andata bene, gia’ da giovedi’ della scorsa settimana abbiamo attivato tutte le procedure in previsione di una possibile nevicata. Domenica tutte le strutture preposte erano nella sala Coc della Protezione civile per non fari trovare impreparati. E’ vero io ero in Messico ma con i potenti mezzi della tecnologia, il cellulare, sono stata in costante aggiornamento con il vice sindaco Luca Bergamo. Ci sono state le ...

Maltempo - sindaco del Comune del Gargano : “La situazione è critica” : “Continua a nevicare e la situazione è critica su tutto il Gargano. Tutti i nostri mezzi sono operativi e lo sono stati dalle prime ore dell’alba. Vi chiediamo collaborazione: usate le automobili sono per le emergenze e solo se equipaggiate”. E’ l’appello ai cittadini del sindaco di Monte Sant’Angelo, Pierpaolo d’Arienzo. “Lo stato di allerta – aggiunge D’Arienzo – è ...

Maltempo e neve - il sindaco di Fano : “Rinviare le elezioni” : “Considerata l’eccezionale ondata di Maltempo sulla costa adriatica e che oggi siamo a soli tre giorni dalle elezioni chiedo al ministro dell’Interno di verificare la possibilità di un rinvio del voto di una settimana“: lo ha dichiarato il sindaco di Fano Massimo Seri. “Diversi Comuni sono in difficolta’ nell’approntare i seggi elettorali e i disagi provocati dalla neve potrebbero alimentare ...

Maltempo Puglia - il sindaco di Vico del Gargano : “Situazione drammatica - siamo completamente isolati” : Intensa nevicata a Vico del Gargano nella notte: il comprensorio è completamente isolato. In alcune zone è caduto anche un metro di neve, bloccando l’accesso alle abitazioni. I Vigili del fuoco e i carabinieri stanno intervenendo nel centro garganico per accompagnare malati e dializzati nei centri medici. In alcune zone di Vico del Gargano manca anche l’energia elettrica. Scuole e negozi sono chiusi. Impossibile raggiungere anche i ...

Maltempo - botta e risposta tra Protezione civile della Campania e sindaco di Napoli. I tecnici : "Allerta data in anticipo" : Una nota raccomanda ai primi cittadini della Regione di adottare ogni misura precauzionale e di prevenzione fino a giovedì

Maltempo a Bari - il sindaco chiude le scuole dopo le polemiche. Giornata di caos per la neve : La città in tilt per la nevicata che il Comune definisce "Imprevista". Ponti chiusi e poi riaperti, riatardi per i treni e voli cancellati. Il Comune sparge il...