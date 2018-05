Malagò | ' Il 22 serve una decisione'

Diritti tv - Malagò : “serve una decisione” : “Se c’è il rischio che almeno la prima giornata del prossimo campionato si debba seguire alla radio come un tempo? Sinceramente no, non penso ci sia questo rischio reale, però credo che nell’assemblea del 22 maggio si debba prendere con coraggio una decisione. Decisione che io mi auguro sia all’unanimità o la più ampia possibile”. Lo ha dichiarato il presidente del Coni, nonché commissario della Lega di Serie A, ...

Olimpiadi : Malagò serve ok tutti partiti : Non espongo candidatura italiana senza un governo che non l'appoggia", specifica il n.1 dello sport italiano, aggiungendo che "in teoria per la deadline si può arrivare anche a settembre anche si ...

Giovanni Malagò : “Olimpiadi 2026? All’Italia serve un governo per presentarsi con garanzie e credenziali” : Giovanni Malagò, Presidente del Coni, sembra essere preoccupato riguardo alla candidatura dell’Italia per l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali 2026. Il numero 1 dello sport italiano teme infatti che la mancata formazione di un governo nazionale possa diventare un problema per le ambizioni del nostro Paese come ha dichiarato a margine della presentazione dell’86^ edizione di Piazza di Siena: “Se si riuscisse ad avere ...

Verona : sindaco a Malagò - tutto ciò che serve a crescita sport avrà sempre nostro sostegno : Verona, 5 apr. (AdnKronos) - L’apertura dell’Arena ai grandi eventi sportivi, il potenziamento dell’impiantistica cittadina e le candidature italiane per le olimpiadi invernali 2026. Questi i diversi ed importanti temi oggetto dell’incontro di oggi a palazzo Barbieri tra sindaco Federico Sboarina, a