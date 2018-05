Madrid | Nadal ko con Thiem Federer torna numero uno

Diretta Madrid Open 2018 / Live Nadal Thiem streaming video e tv - Anderson in semifinale! (tennis - oggi) : Diretta Madrid Open 2018, info streaming video e tv: in Spagna siamo arrivati alle semifinali del torneo femminile, invece tra gli uomini (quarti) Rafa Nadal affronta Dominic Thiem(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 16:11:00 GMT)

Atp Madrid : Nadal ai quarti con record : Il numero 1 al mondo affronterà l'austriaco Dominic Thiem, curiosamente l'ultimo a batterlo sulla terra, lo scorso anno agli Internazionali di Roma. Nadal, 30 anni, è alla 16/a partecipazione a ...

Atp Madrid : Nadal da record - fuori Del Potro - Zverev e Thiem ok : L'argentino, numero 6 del mondo e 4 del seeding, si è fatto sorprendere dal serbo Dusan Lajovic, numero 95 Atp, con il punteggio di 3-6, 6-4, 7-6 , 8-6, dopo due ore e 17 minuti. Anche Dominic Thiem ...

ATP Madrid 2018 : Nadal imbattibile - ai quarti con Thiem : ...12 maggio ore 16 - prima Semifinale - ore 21 - seconda Semifinale domenica 13 maggio ore 18.30 - Finale Il Masters di Madrid verrà trasmesso in diretta esclusiva e in Alta Definizione su Sky Sport ...

Tennis - Masters 1000 Madrid 2018 : i risultati di giovedì 10 maggio. Nadal fa 50 e vola ai quarti. Lajovic elimina Del Potro : Continua in maniera perfetta la marcia di Rafa Nadal. Lo spagnolo si qualifica per i quarti di finale del Masters 1000 di Madrid dopo aver sconfitto in due set l’argentino Diego Schwartzman. Con questo successo Rafa è arrivato a quota 50 set vinti consecutivamente sulla terra rossa. Ora il numero uno del mondo se la vedrà con l’austriaco Dominic Thiem, che ha sconfitto dopo tre set e quasi due ore e mezza di gioco il croato Borna ...

Tennis - Madrid Nadal travolge Monfils. Djokovic ancora sconfitto avanti Edmund : 2 del mondo è stata eliminata agli ottavi dall'olandese Kiki Bertens, n. 20 Wta, che le ha concesso appena 4 giochi , 6-2, 6-2, in un'ora di gioco. Non ha tradito, invece, la n. 1, Simona Halep che ...

Madrid - Djokovic ko al secondo turno - Nadal facile agli ottavi : Lo spagnolo, numero 1 del mondo e prima testa di serie, ha sconfitto agevolmente il francese Gael Monfils, numero 41 del ranking Atp, con il punteggio di 6-3, 6-1 in un'ora e 13 minuti.

Tennis - Madrid : Nadal travolge Monfils. Djokovic ancora sconfitto : avanti Edmund : Madrid - Rafa Nadal continua la sua perfetta striscia sulla terra rossa. Dopo i successi a Montecarlo e a Barcellona , è partito con il piede giusto anche al Masters 1000 di Madrid, ottenendo il 13° ...