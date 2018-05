Macron lancia un messaggio europeista e lo scrive in italiano

Macron - MAY E MERKEL A TRUMP : “BASTA DAZI”/ Tajani rilancia : “Faccia passo indieto - il vero nemico è la Cina” : Dazi Usa: MERKEL , MACRON e May contro TRUMP : “Stop o l'Europa si difenderà”. Intesa tra Germania, Francia e Regno Unito anche sull'Iran(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 22:56:00 GMT)

M5s Europa - nuova apertura a Macron : “Pronti a collaborare per rilanciare integrazione e per riformare l’Unione” : “Siamo pronti a collaborare con il presidente Emmanuel Macron “. Dopo le indiscrezioni delle scorse settimane, gli eurodeputati M5s a Bruxelles confermano la volontà di dialogo con il capo dello Stato francese. Al termine del suo primo discorso davanti alla plenaria a Strasburgo, il gruppo ha diffuso un comunicato che ufficializza l’ apertura e soprattutto ribadisce il nuovo volto istituzionale del Movimento anche a Bruxelles. ...

Macron al Parlamento europeo a Strasburgo per rilanciare l'Europa : E non aiuta la situazione politica in Spagna e Italia, alleati naturali della Francia sulle riforme per la zona euro ma azzoppate dalla situazione di politica interna che stanno vivendo. Per queste ...