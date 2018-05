“Ma che roba…” Sempre più uomini lo fanno al loro pene | la nuova tendenza boom

“Ma come fa?”. Massimo Boldi - che colpo! L’attore - fresco di separazione per adulterio - ha conquistato la bellissima bionda del Grande Fratello. Le calorie del cinepanettone fanno bene al cuore? : Da “vedovo” inconsolabile a playboy è un attimo. Succede così che dopo le polemiche con la ex fidanzata Loredana De Nardis Massimo Boldi ritrovi l’amore. Per chi non lo ricordasse L’attore aveva parlato di tradimento, la donna era stata sorpresa con un imprenditore toscano, ex amico di Boldi. Dopo la scoperta aveva ammesso molto sinceramente: “A momenti, mi veniva un infarto. Quattordici anni insieme non sono pochi. Mi ha fatto male ...

“Ma che fa - è impazzita?”. Sdraiata in autostrada - le foto di questa ragazza e i misteri che nasconde : Bloccati in auto, incolonnati dietro a decine e decine di altri automobilisti, senza via di fuga, con il sole che picchia forte attraverso il vetro, l’aria sempre più irrespirabile nonostante i finestrini abbassati e gli impegni della giornata ormai saltati a causa di un ritardo che rischia di farsi sempre più pesante. Uno scenario da incubo, che nessuno di noi vorrebbe mai trovarsi a vivere e che mettere a rischio i nervi anche dei ...

“Ma il tuo ca***…”. Ken umano e Simone Coccia - GF da vergogna. Il siparietto vietato ai minori è l’ultima ‘perla’ di un reality che sta facendo discutere : La puntata serale della quindicesima edizione del Grande Fratello Nip è stata a ricca di sorprese. Tra scuse mancate, quelle di Baye Dame alla concorrente spagnola Aida Nizar, aggredita dall’italo-senegalese a causa di un tiramisù, le lacrime, le coppie che si consolidano, Matteo Gentili e la bella Alessia Prete, grida, accuse e una nuova entrata non è mancato niente. Tra i momenti più significativi l’eliminazione di Aida Nazar, che ...

“Ma che dici?!”. Alba Parietti - super gaffe in diretta. La cantonata della showgirl è già un tormentone in rete : Sbagliare è umano, perseverare diabolico. Così avranno pensato i molti telespettatori che nei giorni scorsi hanno assistito all’intervista di Alba Parietti in onda su Rai 3. A rincarare la dose c’ha pensato poi Striscia la Notizia che ha provveduto a recuperare il filmato per farne un servizio in cui la povera Alba viene messa simpaticamente alla berlina. Tutto è successo durante l’ultima puntata de Le parole della settimana, il programma ...

“Ma Stefania Pezzopane lo sa?”. Simone Coccia Colaiuta denunciato dall’ex : l’accusa che smaschera l’inquinino del Grande Fratello : Mentre Simone Coccia Colaiuta si diverte all’interno della casa del Grande Fratello, fuori succede di tutto. Il fidanzato della deputata del Partito democratico Stefania Pezzopane ha iniziato la sua avventura nel reality show e, a dispetto di tutto quello che si era detto, si sta dimostrando uno dei personaggi più equilibrati. I problemi, almeno per il momento, stanno arrivando da fuori e in particolar modo dall’ex moglie. ...

“Ma sai che…”. Anna Tatangelo - ecco il segreto del suo corpo. La cantante fa fa tutto da sola : interrompe addirittura il conduttore per rivelare quel dettaglio che probabilmente solo pochi conoscevano. E ora lo sanno tutti : Anna Tatangelo torna al primo amore: riparte dalla musica. Dopo aver vinto la seconda edizione di Celebrity Masterchef, il talent culinario di Sky dedicato ai vip, in questi giorni è impegnata nella promozione del suo nuovo singolo. È uscito venerdì 4 maggio, si intitola “Chiedere scusa” e anticipa l’album, “La fortuna sia con me”, che sarà disponibile a partire da settembre. Lady Tata ne ha parlato anche a ...

“Ma che fa!”. Con l’abito bianco e il web la asfalta. A 27 anni si presenta all’altare con questo splendido vestito da sposa - ma succede l’impensabile. Insulti a non finire sui social. Ma perché tutto questo astio? Ecco cosa si nasconde dietro questa foto : Bouquet in mano, lungo abito bianco con velo e, a braccetto con il papà, ha sfilato lungo la navata della concattedrale di Barletta, Bari, di fronte a familiari e amici seduti nei banchi. Un matrimonio in piena regola, almeno all’apparenza. Già, all’apparenza, perché Carmen D’Agostino, 27enne lucana, non si è sposata con il fidanzato come si potrebbe pensare guardando le foto che in breve tempo hanno fatto il giro della ...

Belgio - multato perché viaggiava a 696 km/h / “Ma ho solo un'Opel Astra” - e la foto diventa virale : Belgio, multato perché viaggiava a 696 km/h: “Ma ho solo un'Opel Astra”, la reazione dell'automobilista. E la foto diventa virale. L'errore non è stato però dell'autovelox...(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 20:42:00 GMT)

“Ma è disgustoso…”. Era entrato tutto dentro. Da un po’ le faceva male l’orecchio - così si decide ad andare dal medico. Quello che lo specialista tira fuori è da brivido vero : Il solo racconto di questa storia fa pensare al peggiore dei film horror, ma non è finzione. Purtroppo per questa ragazza si tratta di una storia reale. La storia di Katie Holley, una ragazza americana di 29 anni, è stata raccontata pochi giorni fa al magazine Self. tutto è nato quando ha cambiato casa, e nel nuovo appartamento un nuovo ‘inquilino’ le ha fatto visita nel sonno entrando nel suo orecchio sinistro. così, la giovane ha ...

“Ma che dici!”. L’Eredità - che gaffona! E anche Carlo Conti sbotta. Dopo l’ennesima gaffe anche il conduttore è costretto a intervenire - mentre in rete sono risate a non finire. Stavolta il granchio è davvero colossale : Al peggio non c’è mai fine e pure se ci si abitua non sarà mai completamente. Ne sa qualcosa Carlo Conti che durante l’ultima puntata de L’Eredità ha dovuto assistere ad alcuni strafalcioni storici. Di fronte alle telecamere non è semplice mantenere il giusto sangue freddo e delle volte si inciampa incredibilmente su delle banalità sulle quali, nella vita quotidiana, non avremmo alcun dubbio: epperò Stavolta è davvero troppo. sono piovute ...

“Ma che schifo!”. Grande Fratello - oltre ogni limite. Succede in camera da letto - vicino a posto di Aida Nizar. Una cosa del genere non si era mai vista : Dopo le accuse di trasmissione trash, di cattivo esempio e squallore morale ecco che gli inquilini del Grande Fratello si devono confrontare con un nuovo problema. Le critiche esterne stavolta non c’entrano, la problematica viene infatti proprio da dentro le mura del bunker di Cinecittà. A quanto pare infatti la casa viene vissuta in condizioni igieniche sanitarie da trincea ed è ogni giorno più sporca. E non a caso, i concorrenti del ...

“Ma è mostruoso”. Da un po’ di tempo ingrassava a dismisura e la sua pancia era sempre più gonfia. Va dal medico e scopre di doversi operare subito : “Pesava 60 kg - mai visto nulla di simile”. Quello che si annidava nella sua pancia è sconcertante : Se non fosse tutto stato documentato accuratamente, sarebbe veramente difficile credere a Quello che è accaduto a una 38enne americana del Connecticut. Tutto è iniziato nel novembre del 2017, quando il peso della donna è iniziato a salire vertiginosamente di quasi cinque chilogrammi a settimana. Il suo medico ha richiesto immediatamente una tomografia computerizzata (TC), e dopo aver capito l’entità della malattia ha contattato il ...

Pamela - anche la sindaca Raggi ai funerali - la madre : “Massacrata ma viva”/ Ora la famiglia vuole giustizia : Pamela Mastropietro, oggi funerali a Roma a 3 mesi dall'omicidio. Lutto cittadino a Macerata e nella capitale in occasione dell'ultimo saluto alla giovane 18enne uccisa da tre nigeriani(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 17:22:00 GMT)

“Ma quale reali - siete dei barboni”. Harry e Meghan nella bufera : tutta colpa degli inviti per il “Matrimonio dell’anno” che non sono davvero piaciuti a nessuno. La frase incriminata - il dietrofront (imbarazzante) di Buckingham Palace : Ci sarà spazio anche per i comuni mortali in quello che è stato già definito come il matrimonio dell’anno, la cerimonia che sancirà l’unione tra il principe Harry e la sua bella Meghan. Chiudere le porte ai sudditi britannici, da sempre appassionati delle vicende della famiglia reale, sarebbe d’altronde stata un scelta troppo anacronistica e antipatica per un evento che deve essere invece una festa per tutto il Regno ...