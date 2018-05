M5s | Scanzi al Salone del Libro a Torino | “Ok se fanno due o tre cose e poi al voto Coi

Carofiglio vs Scanzi : “No a governo neutrale? Sgarbo del ‘costituzionalista’ Toninelli”. “Perché il M5s dovrebbe votarlo?” : Botta e risposta vivace a Otto e Mezzo (La7) tra il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, e Gianrico Carofiglio, ex senatore Pd e scrittore. Quest’ultimo, commentando l’intervento di Scanzi, osserva: “Qui il tema è: sì o no a un governo istituzionale per fare alcune cose per un breve periodo?”. “Ma il governo neutrale esiste? Di quale governo si parla?”, chiede il giornalista. Carofiglio continua, ...

Scanzi : “Berlusconi e insulti a elettori M5s? Non è lucidissimo e teme di non essere più ago della bilancia” : “Gli insulti di Berlusconi agli elettori del M5s? Non credo che siano necessariamente frasi calcolate. Secondo me ci sono due spiegazioni: una anagrafica e l’altra politica”. Così a Otto e Mezzo (La7) il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, spiega le ultime sortite dell’ex Cavaliere. E spiega: “La motivazione anagrafica che nelle ultime settimane Berlusconi non è stato lucidissimo in alcune sue uscite. In campagna elettorale è ...

Barbano (Il Mattino) vs Scanzi : “Nel M5s sono giustizialisti”. “Con destra e sinistra decenti Grillo farebbe ancora il comico” : Botta e risposta a Otto e Mezzo (La7) tra il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, e il direttore de Il Mattino, Alessandro Barbano. Quest’ultimo esprime scetticismo su un’alleanza tra Pd e M5s: “I 5 Stelle si propongono di cancellare tutte le riforme dei governi Pd. sono giustizialisti, mentre il Pd renziano non lo era nella maniera più assoluta. Il M5s è un movimento che propone un tipo di politiche sociali ed economiche ...

Governo - Scanzi : “Se il M5s si alleasse con Forza Italia perderebbe metà dei consensi. Di Maio e Salvini sempre più vicini” : “Le parole di Di Maio da Floris? Non mi hanno stupito. Se il Movimento 5 stelle si alleasse o accettasse un appoggio esterno da Forza Italia automaticamente perderebbe metà dei consensi”. Così il giornalista del Fatto Quotidiano Andrea Scanzi, ospite di Otto e mezzo (su La7), ha commentato la proposta di Di Maio di un contratto da proporre a Pd e Lega, tagliando fuori Berlusconi. “Mi sembra che Di Maio e Salvini si siano ...

Andrea Scanzi : 'Se l'elettorato vede Berlusconi con il M5s - il Movimento è finito' : Andrea Scanzi: 'Il ruolo di Berlusconi per certi versi è decisivo. Ma l'elettorato del M5S non accetterebbe neanche mezzo ministro Berlusconiano'. 29 marzo 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Elezioni - Scanzi : “Grillusconi? Sciocchezza titanica. Se M5s accetta alleanza con Berlusconi - è morto” : “Corrispondenza di amorosi sensi tra Lega e M5S? Parliamone. Io mi ricordo un Di Battista spietato con Salvini quando quest’ultimo votò il Rosatellum cinque mesi fa. In realtà, hanno molte più cose in disaccordo che quelle in comune”. Così si pronuncia a Otto e Mezzo (La7) il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, sui prossimi scenari governativi, in un confronto con l’ex direttore de Il Corriere della Sera, ...

Elezioni - Scanzi : “M5s e Lega? Non hanno l’obbligo di governare insieme. Hanno due cose in comune e otto no” : “Non sono certo che si tornerà presto al voto, ma ritengo che sia l’opzione più credibile, più probabile e anche più conveniente per la Lega e il M5s. Non credo che Lega e M5s abbiano l’obbligo di governare insieme, anche perché Hanno due cose in comune e altre otto no”. Sono le parole del giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, nel corso della trasmissione otto e Mezzo (La7). “Al massimo” – continua – “Lega e M5S possono provare a ...

Elezioni - Scanzi : “Ritorno al voto? M5s e Lega non hanno niente da perdere. A rischiare sono Fi e soprattutto Pd” : “Io credo che Di Maio, sin dalla sera del 4 marzo, si sia reso conto della impossibilità di governare. Ma non lo può dire perché è cominciata la partita a scacchi e soprattutto perché deve dare la sensazione agli italiani che il M5s sia definitivamente scongelato e che è disposto a parlare con tutti, guardando soprattutto a sinistra”. Esordisce così a Otto e Mezzo (La7) il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, nella sua analisi ...

Elezioni - Scanzi : “Governo M5s-Pd? Lo trovo improbabile. Se Mattarella ci riesce - è il più grande fenomeno della politica” : “Io prendo atto che la base del Pd non detesti un accordo programmatico col M5S, ma vi immaginate i Romano, i Migliore, le Morani, gli Orfini che improvvisamente vanno d’accordo col M5S, quando fino al giorno prima si sono metaforicamente accoltellati?”. Così a Otto e Mezzo (La7) il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, esprime perplessità su un’alleanza tra i 5 Stelle e il Pd, sottolineando: “Mi sembra una casistica veramente molto ...

M5s - Scanzi : “Ci sono persone stimabili e altre che non voterei mai. Il futuro? Spero con più Di Battista e meno Lombardi” : “Dentro il Movimento 5 stelle ci sono persone secondo me stimabili, altre invece che non voterei mai. Ad esempio Roberta Lombardi: di lei ho già scritto in maniera lucida, rispettosa ma critica. E sono contento che abbia perso le elezioni nel Lazio“. Lo ha detto il giornalista del Fatto Quotidiano Andrea Scanzi, a margine della presentazione dell’autobiografia di Katharine Graham (edita da Aliberti) alla fiera Tempo di Libri. ...